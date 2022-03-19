文／賴芃縈編輯





▲靈鷲山攜手天慈愛心功德會，點亮希望讓愛飛揚。（靈鷲山佛教教團提供）



廣結善緣、傳播善業、溫暖送愛！「三重區點亮希望讓愛飛揚」愛心關懷活動，１９日在三重體育場舉辦，靈鷲山新北Ａ分會７３位志工走入社區，依循靈鷲山開山住持心道法師「三好五德勤行善」法教，結合社團法人中華民國天慈愛心功德會等民間團體，發放關懷金和白米物資，在現場柔軟、耐煩地服務三重５１里９００戶弱勢家庭，希望人人生活平安和諧。

心道法師說：「身做好事、口說好話、心存善念，每一場服務都要用修行的心，落實工作即修行，生活即福田。」整個社會是彼此互濟共生的，「愛心」，就是跟所有的人不切割的元素。大家存好心、行善奉獻，多幫助社會弱勢團體，用善業 、做好事扭轉他們的生活，一起從「身好、口好、意好」三好做起，用「正面、積極、樂觀、愛心、願力」轉換彼此關係，社會 、世界一定更美好。

１９日的三重體育場很熱鬧，早上8點不到，靈鷲山志工到場佈置，週邊停滿一輛輛的遊覽車，載著三重地區的關懷戶到場領關懷金和白米，志工們嚴格執行量額溫、噴酒精的防疫措施，協助關懷戶核對證件入場領關懷金。

協辦單位包括：部立雙和醫院、玉山菊元協會、社團法人台灣社會發展推動協會、樹林天護宮媽祖、勵得有限公司，在現場提供醫療專車健檢、新北市關懷鄉親福利大車隊、提供早療車現場服務、白米４４７５斤，６０張桌子和１３００張椅子。

現場還準備許多表演節目，靈鷲山１２位師兄姐上台表演護法會歌曲「走向幸福」，好聽的旋律、生動的手語，贏得滿堂掌聲。

李福榮夫婦年年守護靈鷲山

靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪說，走入社區、關懷在地是現在社會很需要的。幾年前，靈鷲山和天慈愛心功德會結了好緣，創會會長李福榮夫妻都是心道法師的皈依弟子，從早期到現在，舉凡無生道場的環境維護、四大名山兩旁的５００羅漢石像，和祖庭寂光寺的草木，都是他帶著夥伴一起年年守護，掃除整理的刷洗；每年的水陸法會，功德會師兄姐一定來幫忙。功德會在三重帶動民間社團，發放關懷金、白米，在地行善多年令人感佩。

▲志工菩薩活力四射。（靈鷲山佛教教團提供）

▲民眾到三重體育場領取關懷金和白米物資。（靈鷲山佛教教團提供）