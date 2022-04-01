瘋電影／為人民服務　滾床單滾出電影情懷

文／賴賴

瘋言瘋語：

史詩級的情色片，類似這種戰爭背景，長官女人和下屬的偷情，對比戰爭的緊張，相互輝映加強偷歡的情緒，通常這種老梗都還是能有鐵效果，而劇本也都差別不大，而這片最大的特色便是導演在情色橋段的視覺取鏡，有著唯美的堅持，所以不至於淪入Ｂ級質感。

看得出來導演有野心的想將這部片拍成藝術感，將近兩個半小時，滾床單也滾得豐富，但劇情實在太單薄，不論是互動中的矛盾，或是情緒糾結的反覆，感覺都太稀薄，可惜了這麼長時間的滾來滾去，但整體感還是不錯看的，在電影業被疫情整得亂七八糟的情況下，這部片應該可以維持一定的票房支持。

片 名：為人民服務

英文片名：Serve the People

類 型：愛情

上映日期：2022-03-25

片 長：02時27分

導 演：張喆洙

演 員：延玗臻 、 智眼 、 趙城何

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

武光（延玗臻 飾）以模範士兵的身分至師團長家擔任伙房兵，他的目標就只有一個——為了妻小努力出人頭地。然而，在師團長出差時，年輕貌美的夫人秀蓮（智眼 飾）竟對武光展開危險的誘惑，這讓武光開始糾結於自己的信念與難以脫身的禁忌愛慾中……

▲不甘寂寞的團長夫人，看上小兵。

▲兩個無法挑選自身命運的苦命人，相互取暖。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI