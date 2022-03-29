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瘋電影／漂浪人生　從懂事開始我的人生就是躲藏和逃亡

文／賴賴

▲▼漂浪人生。（圖／ＹＡＨＯＯ）

瘋言瘋語：

看完電影整個心底是酸楚的，熱淚盈眶的難受，導演41歲了，從四歲開始五歲以後人生就轉變了，好好的家園破散，戰爭活生生的撕裂每個幸福的家庭，摧毀每個人的生存空間，直到現在這位幸運的導演有能力把這一切輕描淡寫的敘述，人類到底要到何時才能停止戰爭。

雖然是動畫片，但是每個畫面透過手畫的粗糙感，更增添真實情緒和觸動文化最底層的真實感受，藝術不就是透過技巧，表達真實無法填補的空白感受，這部動畫電影，充分的真實影像與動畫穿插，讓這真真假假的世界互相填補，非常高技巧性的創意，非常厲害。

這部片一定會拿到奧斯卡，即使這樣，俄羅斯仍然不會放棄侵略。

片　　名：漂浪人生
英文片名：Flee
類　　型：動畫、紀錄片
上映日期：2022-03-25
片　　長：01時29分
導　　演：喬納斯波赫拉斯穆森(Jonas Poher Rasmussen)
國　　家：挪威、法國、瑞典、丹麥
語　　言：挪威語
發行公司：好威映象


劇情大綱

從喀布爾到哥本哈根，從幼年到成人，我穿越五千公里，願把人生交給你。《漂浪人生》為巧妙結合動畫與紀實手法拍攝而成的紀錄片，電影講述導演摯友的真實人生故事，一個身心漂浪多年的男人努力尋找家的真正定義。阿敏在與未婚夫結婚的前夕，娓娓道來20多年前的他，如何從阿富汗逃離到丹麥的不思議旅程，以及曾身為難民兒童令人心碎的悲慘記憶，而說出這個保守了20年的秘密，卻恐將危及他現在的人生⋯⋯。

【關於電影】

《漂浪人生》故事張力精彩震撼，表現風格細膩動人。《寄生上流》金獎名導奉俊昊感動噴淚，年度最愛！史無前例同時入圍奧斯卡最佳國際影片、最佳動畫長片、最佳紀錄長片三項大獎。榮獲法國安錫國際動畫影展最佳影片、日舞影展最佳紀錄片，強勢制霸年度獎季：特柳賴德影展、多倫多影展、紐約影展、倫敦影展全面入選。《靜寂的鼓手》奧斯卡提名男星里茲阿邁德監製力挺，也是繼《醉好的時光》後，丹麥又一奧斯卡最佳國際影片入選神作！權威媒體《好萊塢報導者》更盛讚：「本片重新改寫了紀錄片的定義！」。

▲▼漂浪人生。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲曾經阿富汗人也有溫暖的家園。

▲▼漂浪人生。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲一家逃到俄羅斯卻飽受欺凌壓榨。

▲▼漂浪人生。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲終於來到丹麥，有了自己的世界，甚至發揮的空間和被接受的性向。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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