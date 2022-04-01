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三天改寫你的生命價值觀　重啟人生的正向循環

文／賴芃縈

▲▼靈鷲山無我之道營隊。（圖／記者賴賴攝）

先看清楚『我』到底是什麼？當明瞭之後，才能把『我』放下，真正體會『無我』的快樂。－心道法師 法語

靈鷲山教育院２０２２年全台首度開辦「四期教育」阿含期進階《無我之道》營隊課程，將於６／１７〜６／１９在靈鷲山聖山寺進行三天兩夜的密集學習體驗，提供予四期教育－阿含期初階《初轉之法》學員進階學習課程，這也是今年唯一的一場《無我之道》營隊課程，除了多位專業的授課法師團隊，搭配特別設計的體驗活動與師生互動教學，一點一滴在動靜之間匯聚佛法智慧，讓學員短時間內獲得最豐盛的佛法資糧。

什麼是《無我之道》？
什麼東西，能夠作為「我」？真有一個「我」，不會改變嗎？在眾生拼了命餵養、保護著「我」的同時，種種貪婪、焦慮與擔憂，便如藤蔓暗中滋長蔓延。佛陀卻教導，遍尋身心，找不到一個不變、能夠主宰的自我。若忘失了對當下的觀照，執取著虛假的自我，長夜之中，只得繼續背負重擔而行，受盡磨難。

佛陀，以無我或非我，教導生命的真相。不妨隨著佛陀的引領，靜心觀照一切身心現象的生滅無常，學習生死輪迴是如何流轉與還滅，從中明白到：「我」從來都是不存在的幻象。於是，能斷然地放下重擔，擺脫「我」所帶來的束縛，體會真正的自在安樂。

看懂了想更深入了解嗎？ 還是看不懂想領略佛法浩瀚的美妙呢？您可立即報名參加「四期教育」阿含期進階《無我之道》營隊課程，這將有助於您重新啟動生命價值的正向循環，或許這三天可以改寫您的人生，讓你面對未來的眼界煥然一新。


#《無我之道》營隊課程: 名額有限，報名從速，５／１０日報名截止（或額滿為止）：https://reurl.cc/LpypZe

★尚未符合條件者，如果您想參加《無我之道》營隊課程，還有機會喔！
立馬報名【阿含期】初階《初轉之法》線上課程，並需於營隊前完成學習！！

#欲知四期教育最新課程，請見：２０２２四期教育總覽 https://reurl.cc/l9moMv

▲▼靈鷲山無我之道營隊。（圖／記者賴賴攝）

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