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女科學家棄醫科入植物研究　建議學子勇於抉擇、衷於所愛

▲▼中研院分生所特聘研究員李秀敏（中）獲得本屆「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽的「傑出獎」，右為台大分生所副教授黃筱鈞，左為中研院分生所副研究員薛雁冰。（圖／記者許敏溶攝）

▲李秀敏（中）以過來人經驗，建議學子「勇於抉擇並衷於所愛」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

每年大考結束，多數學生都為選擇志願而傷透腦筋，今天（26日）獲頒本屆台灣傑出女科學家獎「傑出獎」的中研院分子生物研究所特聘研究員李秀敏，因為很早就對植物領域有興趣，即使高中成績很好卻沒念醫科，反而選讀台大動物系，之後轉入真正喜愛的植物系，她以自己過來人經驗，建議學子「勇於抉擇並衷於所愛」，把自己準備好，就可以走出屬於自己的一條路。

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第15屆「台灣傑出女科學家獎」今天頒獎，最高榮譽的「傑出獎」由李秀敏獲得，大家都知道光合作用是在葉綠體進行，而李秀敏專長為植物分子生物學，她建立第一個以遺傳學方法，篩選葉綠體運輸突變株的系統，並以此系統找到數個葉綠體蛋白質運輸系統的重要成員。

▼中研院分生所特聘研究員李秀敏（中）獲得本屆「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽的「傑出獎」，右為台大分生所副教授黃筱鈞獲新秀獎，左為中研院分生所副研究員薛雁冰也獲新秀獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼中研院分生所特聘研究員李秀敏（中）獲得本屆「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽的「傑出獎」，右為台大分生所副教授黃筱鈞，左為中研院分生所副研究員薛雁冰。（圖／記者許敏溶攝）

而李秀敏與其團隊，花了7年時間，找到能讓蛋白質穿越葉綠體外圍雙層膜的橋樑 TIC236，解開葉綠體運作的大謎團，更發現這套運輸系統從遠古細菌一直沿用到高等植物，是國際上植物演化學的重大突破，該論文 2018 年 12 月登上《自然》 （Nature），並獲專文推薦；2020年更獲得美國植物生物學會海外終身通信會員獎，證明國際對她學術成就的高度肯定。

在學測考完後，近期學子正為申請入學與後續的二階面試傷腦筋，李秀敏也以過來人經驗分享，她說，自己很早就確定自己對植物領域有興趣，所以即使高中成績很好，在那個先填志願後聯考的時代，她沒有選擇醫科，反而第一志願是台大動物系，接著是台大植物系。

不過，李秀敏也透露，就是因為高中時就知道自己要走植物領域，當初自己想法太天真，也是一個不知天高地厚的臭小孩，認為「生物我都要懂」，反而把動物系填在植物系前面，由教授教她念不喜歡的動物，植物則是自己念，後來發現自己真的不喜歡動物，升上大二後看到「普通植物」課本眼淚快掉下來，「有回到家的感覺」，發覺植物才是自己最愛。

即使當年已過了轉系時間，李秀敏依舊退掉所有動物系的課程，並以選修方式修了所有植物系的課，植物系老師跟她說，從來都是植物系學生轉動物系，沒有動物系轉植物系；而轉系並沒有影響李秀敏成績，當年她大二所有選修科目都是植物系該班最高分，卻因為學籍在動物系，而沒辦法去競爭台大書卷獎。

李秀敏指出，自己很幸運在選擇志願時有家人支持，但她也建議學子，不管有無家人支持，還是要問自己的興趣，只要把自己準備好，最終可以走出一條屬於自己的路，也就是做好充分準備，勇敢抉擇自己所愛、衷於所愛。

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