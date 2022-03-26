樹林科技廠再增10確診！成立前進指揮所？　陳時中：目前沒必要

▲陳時中出席《如果還有明天》公益串連記者會。（圖／記者張榮恩攝）



記者嚴云岑／台北報導

新北市25日暴增11例確診個案，有10例為樹林某科技廠群聚。新北市長侯友宜今（26）日表示，樹林科技廠再增加10人確診，下午會詳細說明。衛福部長陳時中上午出席活動時被問及此事表示自己不敢確定，數據指揮中心比較正確。而被問及是否要派醫福會執行長王必勝設立前進指揮所？他表示，「目前沒這必要，新北做蠻好的。」

針對樹林某科技廠移工群聚案，衛生局25日說明，最早確診的為樹林科技廠夜班越南性20多歲男性，已接種2劑疫苗，3/23出現發燒症狀，3/24就醫採檢PCR陽性，Ct值19.35，衛生局擴大採檢該公司208人，驗出9人PCR陽性，其中8人為外籍、1人為本國籍。

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目前匡列個案接觸者208人、173人居家隔離，持續擴大匡列疫調採檢中。另該廠新增個案案號為案號22557~22565，Ct值12.98~30.25，居住地為樹林區9人、板橋區1人。

▲3/25「案22556」新北樹林科技廠確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）



該起群聚也是目前監測中的7條不明傳播鍊之一，其餘6條分別為基隆員警、中和工廠作業員，和平醫院護理師一家四口、新北深坑陪病者、高雄化工廠與嘉義婚宴群聚。

昨日基隆新增2名員警確診，其中一人將列在今日案號中，基隆市長林右昌因與其「無罩」合影，被匡列隔離3天。今日媒體聯訪時，也有人問及林只需隔離3天是否「有特權」？陳時中表示，因疫調研判林右昌不算密切接觸者，加上此案背景稍微複雜，才讓他像學校預防性停課一樣，先行隔離3天，等到周邊疫調清楚、二採結果出來後再做進一步規劃。