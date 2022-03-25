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快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎

▲▼發票 。（圖／記者蕭筠攝）

▲111年1-2月發票開獎了 。（圖／記者蕭筠攝）

記者周姈姈／台北報導

財政部今（25）日公布最新一期111年1-2月統一發票中獎號碼，統一超商共有1位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有9位百萬得主。

統一超商統計有1位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市三民區皓東門市購買燴飯、義大利麵花費139元；還有3位獲得2百萬特獎，1人在台南市安平區期建門市購買共125元的零食、巧克力、糖果；1人在台南市安南區安昌門市購買65元的民生用品；1人則是於台南市麻豆區新麻豆門市加購1元購物袋獲獎。

另外，9位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在桃園市龜山區陸光門市購買共53元的飲品；1人桃園市龍潭區宏龍門市購買共95元的CITY CAFE、麵包；1人在台南市永康區鑫歐洲門市購買共224元的飲品；1人在花蓮縣秀林鄉達基力門市購買共117元的飲品；1人在台中市大里區大里杙門市購買共198元的CITY CAFE、民生用品與飲品；1人在高雄市大社區好事達門市購買40元的飲品；1人在新北市貢寮區新福隆門市共購買654元的飲品與晨光嚴選土司；1人在台中市西區明義門市購買99元的生理用品；1人則在台中市清水區的清峰門市購買共185元的CITY CAFE與民生用品。

▲▼ 發票。（圖／記者周姈姈攝）
 

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