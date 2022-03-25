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12俄軍官拒絕作戰！「以為是軍演」卻被派到烏克蘭　抗命慘遭開除

▲▼俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯聯邦國家近衛軍（Rosgvardia）12名軍官2月被派往克里米，當時以為是去參加軍演，後來卻收到上級命令，要求他們前往烏克蘭作戰。他們認為這項命令不合法，拒絕從命，卻因此被開除，如今透過人權律師向軍方提起訴訟。

《華盛頓郵報》報導，這支部隊部署於克拉斯諾達爾地區（Krasnodar）的軍官2月初被派往克里米亞，參加指揮官口中的軍事演習，後來卻收到前往烏克蘭作戰的命令，而他們認為這並不合法。

國際人權組織Agora主席契科夫（Pavel Chikov）24日透過Telegram發表聲明指出，「他們都沒有外國護照，也沒有任何離開俄國的意圖，他們的直接公務權限應僅限於俄國領土。」

根據俄國法律，未持證明文件之下穿越俄烏邊境屬非法行為。契科夫也指出，「原告之中沒有任何一人被告知是為參加特別軍事行動而被派到烏克蘭」，「因此他們拒絕服從。」

俄羅斯聯邦國家近衛軍是一支國內軍事力量，通常負責維護公共秩序及保護國家重要設施。但自俄國侵烏以來，部分部隊一直在烏克蘭行動，也有人看見他們鎮守在俄軍攻佔的核電廠附近。

律師本雅什（Mikhail Benyash）說明，12名原告包括11名軍官及1名來自「普拉斯頓」部隊（Plastun）的排級單位指揮官齊塔夫（Farid Chitav），因拒絕從命被帶回克拉斯諾達爾接受紀律調查，隨後被除役，因此提出不當解雇訴訟。

本雅什指出，和他們一樣拒絕越境參戰的人在俄國各地並不少，「但只有這些人有足夠勇氣提起訴訟，其他人沒有奮鬥就放棄了」，「就我個人來說，參與這種有人開槍、可能被殺的行動似乎應該完全出於自願。若俄國當局不這麼想，我們就得和他們爭論。」

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