嘉義大學視覺藝術學系巡迴畢業展　多元題材議題豐富

▲ 嘉大視藝系畢業展，嘉大視覺藝術學系111級畢業展參展學生鄭暐傳作品「人生」，以陶土呈現人生從幼年-青年-壯年-老年分別在不同階追尋著不同的事物，不同目標。。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學視覺藝術學系自3月21日起至6月14日分別在嘉義大學民雄校區、臺灣藝術教育館及高雄市立文化中心舉辦巡迴畢業展「週五公休-人道動物實驗」，23日於嘉大民雄校區辦理首場開幕茶會，展覽內容由嘉大視覺藝術學系111級40位畢業學生展出超過100件以上的藝術創作，有平面繪畫、陶藝、版畫、立體造型、數位設計到複合媒材作品，創作題材橫跨性別、家庭、社會、媒體及超現實等議題，以多元的創作技法表現，結合四年來所學，呈現最真誠的創作初心。

▲ 嘉大視覺藝術學系畢業展「週五公休-人道動物實驗」。（圖／嘉義大學提供）



展覽首場自3月21日至3月31日在嘉大民雄校區大學館展出，展場內有好好先生-方德力(friendly)、網美大大-羅曼啼(romantic)、虛榮小子-歐文億(want it all)及頑固老爹康福德(confidence)，4隻角色帶領參觀者在週五公休日時，一探這個私密公寓，共同感受藝術設計的多樣性、開放性，期能在不同議題上相互交流共鳴發聲。

▲嘉大視覺藝術學系111級畢業展「週五公休」即日起於民雄校區展開。（圖／嘉義大學提供）



「週五公休-人道動物實驗」，意指年輕的學子正經歷一場資訊爆炸、言論自由氾濫、社群網紅當道的世代，每日面對著急速、分歧、匿名、暴力、意識型態、假訊息及焦慮的重重關卡，一場無法喊停的大型「人道」動物實驗，造就了我們多元，但又表象灰色調的皮層，將在「週五公休」獲得喘息，揭開最赤裸且直接的私面貌，以最真實的自我與觀眾相待，分享藝術路上所累積的創作能量，想瞭解更多展覽介紹及資訊，可至臉書搜尋「國立嘉義大學111級視覺藝術系畢業展－週五公休」。

▲嘉大視藝系畢業展「週五公休-人道動物實驗」民雄登場 ，嘉大林翰謙校長開幕致詞。（圖／嘉義大學提供）

各區展覽時間及地點

第一場(中區)

日期:3月21日至3月31日

時間:週一至週五9:00～17:00

地點:嘉義大學民雄校區大學館

第二場(北區)

日期:4月28日至5月7日

時間:週二至週日9:00～17:00

地點:國立臺灣藝術教育館第一、二展覽廳

第三場(南區)

日期:6月3日至6月14日

時間:週二至週四及週日10:30-17:30；週五、六10:30-20:00

地點:高雄市文化中心至真堂二館

