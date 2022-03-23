龍眼枯木敲頭奪命！嘉義男殺婦棄屍檳榔園　檢起訴：建請從重量刑

▲林嫌遭檢方依殺人罪嫌起訴，建請從重量刑。（圖／記者翁伊森翻攝）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義縣51歲林姓男子被控去年12月間與林姓婦人發生爭執，先掐住林婦頸部，並持龍眼樹枯木敲打頭部致死，檢方審酌林男暴力毆打林婦致死，依殺人罪嫌起訴，建請從重量刑。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，綽號「無牙」的林男與當時59歲林婦同為嘉義縣竹崎鄉鄉民，彼此間無嫌隙或仇怨，林男去年12月22日晚上6時前往竹崎鄉內埔村一家雜貨店飲酒，當時林婦也在店內飲用啤酒。

林婦於同日晚上7時離開，林男則徒步尾隨，2人一前一後行經內埔村一處檳榔園旁時，雙方因細故發生言語爭執，林男則將林婦推倒，用手掐住林婦頸部、再以拳頭毆打林婦臉部，並隨手拿地面的龍眼樹枯木朝林婦頭部揮打，直到沒有氣息，林男為避免他人發覺，以檳榔芎覆蓋。

林男行凶後，準備離開時，還竊取林婦錢包內現金新台幣490元；林婦兒子發現母親遲未返家報警，去年12月26日中午，林婦被發現時，已死亡多時，警方據報到場，並循線查獲嫌疑人林男。

起訴書表示，林男在雜貨店飲酒、與林婦發生言語爭執等過程，均有目擊者指證；死者林婦經相驗解剖，主要死因為頭臉遭多次致命重力鈍創，最後因中樞神經衰竭死亡，為一起他殺案件。林男坦承毆打林婦致死後，還竊取其錢包現金。

檢方審酌林男藐視生命價值，以暴力方式毆打林婦致死，法治意識薄弱，因此，除了依殺人等罪嫌起訴外，並建請從重量刑。

另外，依警政署刑事局鑑定書的鑑定結果，自現場林婦屍體下方內褲採檢送驗的精液斑精子細胞層、上皮細胞層與林婦右手指甲表面微物檢出的結果，研判DNA是來自同一人，但與林男的DNA型別不同，難以認為林男有涉及加重強制性交罪行，因此，這一部分為不起訴處分。