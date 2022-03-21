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金正恩明開戰？時空旅人驚爆「北韓入侵美國」　細節曝光網全傻眼

@atimewarper it’s near… #timetraveler #timetravel #future #past #fyp #xyzcba #foryou  End Of Time - Time Traveler

記者張寧倢／編譯

國外一名網友聲稱自己是來自西元2955年的「時空旅人」，他發布預言影片警告，2022年將發生一系列大事，尤其在俄烏戰爭開打近4周後，將於明天（22日）發生嚴重國際衝突。他表示，「北韓（朝鮮）與美國將在3月22日爆發戰爭。」不過，因為無法提出有力證明，且預言時間將近，因此遭網友吐槽是危言聳聽。

▲▼金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲自稱時空旅行的一名網友表示，金正恩2022年3月22日將下令入侵美國。（圖／達志影像／美聯社）

根據《每日星報》報導，TikTok網友@atimewarper自稱是來自2955年的「時空旅人」，並在10日發布一段影片預言2022年將發生11件令人擔憂的全球事件，然而，第一件事就相當危言聳聽，他稱「3月22日北韓與美國將爆發入侵戰事」，還在留言區補充細節，聲稱將是北韓首先發動入侵。果然引來部分網友要求他提出證據，但這名「時空旅行者」並無法提供任何資訊，因而遭到強烈質疑。

▲▼自稱時空旅人的TikTok網友@atimewarper預言3月22日北韓與美國將有入侵衝突。（圖／翻攝自TikTok）

▲自稱「時空旅人」的網友爆料22日北韓與美國將有入侵戰事。（圖／翻攝自TikTok）

此前，有報導指出，在「強大的盟友」俄羅斯向烏克蘭開戰後，北韓領導人金正恩要求官員準備好調動軍隊。北韓平安北道相關人士接受自由亞洲電台（RFA）採訪時表示，平安北道各地區委員會向全體黨員傳達國際關係因俄國處於戰爭而趨於緊張，因此要求所有人做好隨時動員的準備。另外，日本與南韓當局指出，北韓5日向朝鮮半島東部海域發射1枚以上疑似彈道飛彈的飛行物體。

▲▼金正恩。（圖／朝中社）

▲北韓3月5日已是今年第9次試射疑似飛彈的物體。（圖／朝中社）

另一名TikTok網友@pasttimetravel也聲稱，自己是從2102年的未來「回到」2022年的時空旅行者，不過他在1月21日發布的預言影片中就提到，「俄羅斯與烏克蘭的問題將演變成一場戰爭」，過了1個多月後，普丁果真宣布展開「特別軍事行動」入侵烏克蘭。

@atimewarper影片中的其他預言包含：
4月19日 一種被命名為Omega的新冠病毒襲來，其危害比過去的變異株高5倍。
5月24日 美國NASA發現另一顆名為「KLET-33」的行星，且行星上有生命存在。
6月28日 5個最危險的颶風襲擊美國喬治亞州與南卡羅來納州。
7月13日 已故的傳奇饒舌歌手宣稱自己是假死。
7月23日 史上最強烈地地震襲擊加州洛杉磯，引發「巨浪」。
8月2日至3日 潛水員在大西洋下發現海底城市。
8月17日 一個被稱為彩虹樂園的閾限空間（liminal space）將被重建，並於11月30日開放。
9月1日 一顆名為「4 vesta」的流星將掠過地球，險些撞上中國大陸的海岸。
9月26日 另一場比COVID-19更嚴重的大流行出現，導致所有學校關閉
10月14日 外星人來到地球，其中部分將與人類交流，部分將攻擊人類。

然而，@atimewarper針對以上預言都無法提出有力證據。

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時空旅行者時間旅行預言北韓美國入侵

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