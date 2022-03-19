暴躁男拿水果刀自殘　岳母妻子勸阻被劃傷...3人全送醫

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

台中市環太東路一棟大樓2樓上午10點多傳出凶殺案，35歲的魏姓男子精神不穩、情緒暴躁，35歲的王姓妻子安撫不成，夫妻倆發生口角，魏男不但拿水果刀自殘，劃傷左側頸部，連王女頸部也受傷，一旁勸架的岳母也遭波及，左手也被劃傷，3人送醫都無生命危險，警方已派員到醫院戒護，並釐清事件發生經過。

▲▼台中一名暴躁男子拿水果刀自殘，岳母、妻子勸阻也被劃傷，3人送醫無生命危險。（圖／記者白珈陽攝）

消防局上午10點49分獲報環太東路一棟大樓有人受傷，報案人表示她的女婿拿刀傷人，於是立即出動救護車3輛、人員12名前往救援。

轄區警方也出動快打警力19名前往，到場時已無攻擊情事，由岳母開門，員警進門後，發現丈夫及妻子分別待在不同房間內，隨後各自走出房間，由救護人員送至醫院救治。經查，精神不穩的魏男，持刀自殘，劃傷自己左側頸部，並與妻子王女發生口角，且持刀劃傷王女頸部，傷口約6x3公分，意識清楚，目前正在處理傷口縫合。

至於丈夫是否因爭吵蓄意攻擊妻子、或是不小心劃傷妻子，還須進一步釐清。

除了夫妻倆受傷之外，58歲的岳母也在勸架中受傷，左手有刀痕稍微劃過，3人都沒有生命危險，家中還有一名6歲女兒，警方已派員在醫院戒護，全力釐清中，樓下店家表示，事發時沒聽到爭吵聲，是後來有救護車才知道出事了。

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