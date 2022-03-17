驚悚影片曝光！對向飛來4.9公斤鐵片　女教師遭砸中當場死亡

記者吳奕靖、林昱萱／屏東報導

屏東縣萬丹鄉台88快速道路西向13.8K處，17日上午發生一起事故，當時一名李姓女駕駛遭鐵片砸中當場死亡，而李女的行車紀錄器也於稍早曝光。從畫面可見，當時鐵片是從對向車道飛來，之後重砸在李女的擋風玻璃上，導致李女當場死亡。

這起事件發生在17日上午，當時李女駕車行經上述路段時，擋風玻璃突然遭對向飛來的鐵片砸中，巨大的力道不僅讓擋風玻璃當場被砸碎，也導致李女頭部重創當場死亡。該鐵片大小約32X20公分、重量約4.9公斤，而至於該處為何會有鐵片，目前仍在釐清當中。

▲台88線突飛鐵片砸死女教師。（圖／民眾提供，下同。）



據悉，李女是高雄某高中的健康與護理專任教師，家住屏東，每天開車通勤上班，校方與學生得知噩耗都相當難過，該校校長表示，李老師都把學生當孩子照顧。

此外，從行車紀錄器畫面可見，當時李女駕車行駛在該路段，突然從對向車道飛來鐵片，重砸在擋風玻璃，導致李女當場死亡，車輛往旁邊的內向車道偏移後停住。

警方表示，目前還不知這塊鐵片用途，也不知是何種車輛掉落、何時掉落；研判它應該掉落在路面後，遭其他車輛輾壓後產生彈力，飛到對向車道，死者當時剛好駕車經過，發生這起不幸。