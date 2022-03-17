2台男非洲走私盜獵犀牛角坐牢5年　調查局跨千里接囚回來繼續關

▲調查局首度派遣接囚團隊，由國際事務處科長賀宗正（右2）領軍，到非洲友邦史瓦帝尼王國押解2名走私盜獵犀牛角的台籍男子回台服刑。（圖／法務部調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

台籍男子蕭臻灝、陳貝勳2017年在我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼王國，被查獲企圖走私價值逾台幣7200萬元的盜獵犀牛角，2人被判刑11年定讞、在當地服刑近5年後，獲准回台服刑，法務部指派調查局執行橫跨亞、非大陸的接人任務，歷經重重險阻，終於克服疫情與國際政治因素等波折，今下午3時將從泰國曼谷轉機，預定今晚7時搭乘星宇航空班機，押解2名人犯返抵桃園機場。

這是我國第一次往來執行如此遠距離的接囚任務，也是2019年2月和史瓦帝尼王國簽訂《跨國移交受刑人協定》以來，首度用來前進非洲，法務部事先多次邀集外交部與調查局研議協調，經由我國住史瓦帝尼大使館、駐科威特代表處奔走協助，解決國際政治因素以致接囚團隊須多次轉機的困難。

▲調查局首度派遣接囚團隊，由國際事務處科長賀宗正領軍，到非洲友邦史瓦帝尼王國押解2名走私盜獵犀牛角的台籍男子回台服刑。（圖／法務部調查局提供）

此外，本件接囚任務受到國際間新冠肺炎疫情持續嚴峻的影響，從前年（2020年）數度暫停，延後到去年（2021年）底準備出發前夕，又因Omicron變種病毒病肆虐非洲、進出史瓦帝尼航班全面停飛而停頓，直到上個月（2月）疫情趨緩，航班復飛，才重啟任務，法務部並密切請教中央流行疫情指揮中心相關防疫須知，包括讓接囚團隊成員提前打滿疫苗。

銜命率領6人團隊赴史瓦帝尼接囚的調查局國際事務處科長賀宗正，曾兩度派駐泰國，熟稔跨國押解作業，他也不負使命，順利克服重重險阻，押解2名台籍人犯穿越千里路遙，已於今天下午3時許在曼谷轉機，預定今晚7時搭乘星宇航空班機，返抵桃園機場。

▲調查局首度派遣接囚團隊，由國際事務處科長賀宗正領軍，到非洲友邦史瓦帝尼王國押解2名走私盜獵犀牛角的台籍男子回台服刑。（圖／法務部調查局提供）

本案蕭男和陳男於2017年2月間，在史瓦帝尼國際機場準備搭機返台時，被查獲夾帶20多塊犀牛角，總值超過台幣7200萬元，經當地法院審理認定2人共盜獵4隻犀牛，同年11月依該國法律判決2人各11年徒刑定讞。

蕭男2人在當地服刑近5年，透過在台家屬向法務部陳情，獲准回台續服剩餘刑期，2人被押解回台後，將由台北地檢署先完成人別訊問，送進隔離處所完成檢疫，再由北檢指揮送監執行，北檢已於2020年聲請台北地院，裁定准許執行史瓦帝尼高等法院對蕭男2人的判決，2人所犯3罪仍合併各須執行11年徒刑，因2人戶籍在台中，可能會送往台中監獄坐牢。