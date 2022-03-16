嘉縣振興活動抽珍藏布偶　大獎「天官」象徵好運帶財富

▲▼嘉義縣振興加碼下個月將抽出大獎布偶「天官」搶先亮相，純手工製作僅此一尊極具收藏價值。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府15日以直播方式辦理振興活動第五波抽獎，由縣長翁章梁親自抽出價值3萬元以上的獎項；當中由知名布偶劇團三昧堂創意木偶團隊耗時三個月精心製作的「天官」，搶先亮相將於下個月抽出，純手工製作獨一無二的大獎翁章梁更開心地頻頻與天官握手，相信能為抽中者帶來好福氣！

三昧堂團長嚴仁鴻說明，天官曾代表台灣到諸多國家進行文化外交，在三昧堂演出前，都會有個「天官賜福」儀式，許多民眾在與天官握到手後因此升官發財、帶來好運，因此吸引諸多紛絲特地到嘉義縣表演藝術中心與天官握手。

「天官只有一尊，從來沒有販售！」嚴仁鴻說明，三昧堂過去從未製作第二尊天官戲偶，受到縣長翁章梁感召決定要共襄盛舉，首次製作天官的分身做為嘉義縣抽獎活動的大獎，因此現在三昧堂的成員們也積極蒐集發票，想盡辦法要抽回天官！

親手打造天官的設計師王文志笑說，真的很捨不得將天官送出，自己也想抽回家，他不忘提醒幸運得主抽到天官後，也要常常帶他「回娘家」，並承諾願意免費維護，協助得獎者維修照顧戲偶。

本次抽獎全程以網路直播，由金士曼國際法律事務所黃聖友律師到場見證，獎品包括享樂座按摩椅、Gogoro、IPHONE13 PRO、I PAD PRO M1 11吋以及50吋智慧型電視等211個獎項，將於16日17點前，公佈於本活動官網（(https://plus1.net.tw/)最新消息，並會以電話或簡訊通知幸運得主，請密切注意。

嘉義縣消費振興券加碼方案配合中央振興五倍券，從110年10月8日至111年4月30日活動期間在嘉義縣店家（以營利事業登記地為準、「嘉義縣農會」發票不在此限）消費，累積滿500元，即可獲得一組抽獎序號參加抽獎；最大獎是高達500萬元的輕豪宅，另加碼領先全台，首次推出市值142萬的酷炫敞篷遊艇，超過千個獎項，總市值超過1500萬。

新聞行銷處長蕭英成表示，有關嘉義縣振興抽獎登錄，請參閱官網活動辦法，若有系統登錄問題，請洽客服專線05-3620123轉8886。