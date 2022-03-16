國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島

▲中共對台威脅遽增，總統蔡英文日前赴陸軍第6軍團，為首批接受新制教召14天的後備軍人打氣，期盼全民共同守護國家安全。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

烏俄戰震撼全球，台海安全也成舉世矚目焦點。本刊掌握權威消息，為了守護台海安全，國防部近年擴大飛彈部署，全台至少配置數千枚各式防空及反艦飛彈，加上中科院正擴大飛彈年產量，以及成功研發攻擊範圍超過2千公里、可達北京的極音速飛彈，還有未曝光的人工智慧AI「火紅雀」自殺無人機，與可供單兵攜帶操作的紅隼飛彈，已將台灣打造成難以進逼的刺蝟島。

知情人士表示，中科院本月下旬再度試射無限高飛彈，其中最受矚目的是改良版雄二E增程型地對地雲峰巡弋飛彈，除了加強超音速衝壓引擎設計，速度可達六馬赫，射程範圍更超過2000公里，涵蓋中國北京及上海等重要城市。

此外，中科院近期試射另一型飛彈，為代號強弓專案的天弓三型增程型飛彈，採四聯裝垂直發射器，飛彈發射後可自行調整方位，最大航速達七馬赫、射程逾200公里，用來攔截各式軍機、飛彈及無人機，並可同時接戰九個目標。

▲中科院多次在屏東九鵬基地試射雲峰飛彈，速度達6馬赫，升空至20公里高再快速俯衝攻擊，威力強大。

台灣國防實力驚人，根據瑞士信貸去年分析，台灣軍力全球排名第13，虎視眈眈的中國則位居全球第三，不過，台灣飛彈密度目前僅次於以色列，高居世界第二。

由於中科院研發的雄三飛彈曾誤擊漁船而威名遠播，為因應共軍威脅，中科院飛彈廠房將在今年6月擴建完成，屆時飛彈年產量將提升5倍至400枚，包括「雄風三」超音速反艦導彈，從年產20枚提升至70枚，陸射／海射「天劍二」導彈系統，則從年產40枚增加到150枚，「天弓三」防空導彈年產能從48枚提升為96枚，萬劍彈也從現行年產能18枚，提升到每年50枚，若再加上從美方購得的400枚魚叉飛彈與M14「海馬斯」多管火箭，台灣岸基反艦火力大增，飛彈部署密度將成為全球之冠。

▲中科院研發的紅隼飛彈可單兵操作，重量極輕，破壞力強大，威力足以媲美美軍標槍飛彈。

除了飛彈部署數量驚人，本刊掌握，中科院還有許多祕密武器未公布，如研發多年的火紅雀無人機，外型類似迷你版的螺旋槳飛機，不但具有人工智慧，可透過人臉辨識執行斬首行動，更能自主編隊、掃描、追蹤和發動蜂群式攻擊，形成鋪天蓋地的火力網，宛如電影《全面攻佔3：天使救援》，只要遭無人機鎖定即難逃追擊，勢將成為國軍新世代的作戰利器。





▲中科院研發的「火紅雀」無人機具有人臉辨識的追蹤攻擊能力，並可提供即時影像傳輸，堪稱新世代作戰利器。



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