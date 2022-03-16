　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島

中共對台威脅遽增，總統蔡英文日前赴陸軍第6軍團，為首批接受新制教召14天的後備軍人打氣，期盼全民共同守護國家安全。（總統府提供）

▲中共對台威脅遽增，總統蔡英文日前赴陸軍第6軍團，為首批接受新制教召14天的後備軍人打氣，期盼全民共同守護國家安全。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

烏俄戰震撼全球，台海安全也成舉世矚目焦點。本刊掌握權威消息，為了守護台海安全，國防部近年擴大飛彈部署，全台至少配置數千枚各式防空及反艦飛彈，加上中科院正擴大飛彈年產量，以及成功研發攻擊範圍超過2千公里、可達北京的極音速飛彈，還有未曝光的人工智慧AI「火紅雀」自殺無人機，與可供單兵攜帶操作的紅隼飛彈，已將台灣打造成難以進逼的刺蝟島。

知情人士表示，中科院本月下旬再度試射無限高飛彈，其中最受矚目的是改良版雄二E增程型地對地雲峰巡弋飛彈，除了加強超音速衝壓引擎設計，速度可達六馬赫，射程範圍更超過2000公里，涵蓋中國北京及上海等重要城市。

此外，中科院近期試射另一型飛彈，為代號強弓專案的天弓三型增程型飛彈，採四聯裝垂直發射器，飛彈發射後可自行調整方位，最大航速達七馬赫、射程逾200公里，用來攔截各式軍機、飛彈及無人機，並可同時接戰九個目標。

中科院多次在屏東九鵬基地試射雲峰飛彈，速度達6馬赫，升空至20公里高再快速俯衝攻擊，威力強大。（軍聞社）
 
▲中科院多次在屏東九鵬基地試射雲峰飛彈，速度達6馬赫，升空至20公里高再快速俯衝攻擊，威力強大。

台灣國防實力驚人，根據瑞士信貸去年分析，台灣軍力全球排名第13，虎視眈眈的中國則位居全球第三，不過，台灣飛彈密度目前僅次於以色列，高居世界第二。

由於中科院研發的雄三飛彈曾誤擊漁船而威名遠播，為因應共軍威脅，中科院飛彈廠房將在今年6月擴建完成，屆時飛彈年產量將提升5倍至400枚，包括「雄風三」超音速反艦導彈，從年產20枚提升至70枚，陸射／海射「天劍二」導彈系統，則從年產40枚增加到150枚，「天弓三」防空導彈年產能從48枚提升為96枚，萬劍彈也從現行年產能18枚，提升到每年50枚，若再加上從美方購得的400枚魚叉飛彈與M14「海馬斯」多管火箭，台灣岸基反艦火力大增，飛彈部署密度將成為全球之冠。

中科院研發的紅隼飛彈可單兵操作，重量極輕，破壞力強大，威力足以媲美美軍標槍飛彈。（翻攝中科院YouTube）
 
▲中科院研發的紅隼飛彈可單兵操作，重量極輕，破壞力強大，威力足以媲美美軍標槍飛彈。

除了飛彈部署數量驚人，本刊掌握，中科院還有許多祕密武器未公布，如研發多年的火紅雀無人機，外型類似迷你版的螺旋槳飛機，不但具有人工智慧，可透過人臉辨識執行斬首行動，更能自主編隊、掃描、追蹤和發動蜂群式攻擊，形成鋪天蓋地的火力網，宛如電影《全面攻佔3：天使救援》，只要遭無人機鎖定即難逃追擊，勢將成為國軍新世代的作戰利器。

中科院研發的「火紅雀」無人機具有人臉辨識的追蹤攻擊能力，並可提供即時影像傳輸，堪稱新世代作戰利器。

▲中科院研發的「火紅雀」無人機具有人臉辨識的追蹤攻擊能力，並可提供即時影像傳輸，堪稱新世代作戰利器。
 


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【尖端武器護台1】六倍音速射程涵蓋北京　中科院終極武器準到驚人
【尖端武器護台2】科幻電影奪命血滴子成真　AI無人機群攻成斬首利器
【尖端武器護台3】烏俄戰坦克殺手台灣也有　紅隼反裝甲堪比美軍標槍飛彈

 

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
大S韓國婆婆「對新媳婦真實反應」曝光　韓媒：不是省油的燈
快訊／國家警報響！規模4.7地震　最大震度3級
快訊／08：34地牛翻身　初判震度3級以上
庹宗華印尼秘婚火速當爸！　相識靠「他」牽線
國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島
外送員接729單星巴克都假的　全部「在家自己泡」爽賺18萬
雙寶爸只顧玩重機！妻見24K發票淚崩：婚姻還走得下去嗎？
快訊／國道1號台北段「2車追撞」　紫爆回堵4公里
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島

中國打美國「台灣會出兵嗎？」　藍議員喊：一定會

磨練部隊行動抗敵意志　新制教召結合現地熟悉守備位置

國艦國造再邁進　新型救難艦提升故障艦艇拖救

俄軍第4名少將陣亡！　烏軍亞速營擊潰「格魯烏特種部隊」

前美國防部官員曝「俄名聲將長期受損」：俄軍很爛　美軍永遠悲觀

預測大陸動用武警犯台？　新制教召懸掛共軍服制識別

民調：7成人願為保衛台灣而戰！6成9支持「義務役期延長」

206旅新制教召迫砲射擊　確保戰時有效發揚火力

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

女工程師「紙袋販毒」遭逮　崩潰緊抱男友...痛哭5分鐘

小S被問「腫麼了」氣炸！一週瘦2kg　怨大S搶走焦點⋯曝「她拒絕再合體」

高雄「鳥擊」釀2000戶停電！　王美花回應：鄉下地方很常有

國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島

中國打美國「台灣會出兵嗎？」　藍議員喊：一定會

磨練部隊行動抗敵意志　新制教召結合現地熟悉守備位置

國艦國造再邁進　新型救難艦提升故障艦艇拖救

俄軍第4名少將陣亡！　烏軍亞速營擊潰「格魯烏特種部隊」

前美國防部官員曝「俄名聲將長期受損」：俄軍很爛　美軍永遠悲觀

預測大陸動用武警犯台？　新制教召懸掛共軍服制識別

民調：7成人願為保衛台灣而戰！6成9支持「義務役期延長」

206旅新制教召迫砲射擊　確保戰時有效發揚火力

大谷翔平曝「我變壯了」　拒談合約細節渴望變得更好

龍劭華2度託夢「抱怨一件事」！ 女兒陳璇醒來淚崩：為什麼

快訊／日本防衛省：北韓疑似發射彈道飛彈

深圳疫情讓iPhone產能出問題？分析師：影響不超過1成

大S「再婚後首露面」近照瘋傳！回春18歲美貌超驚人　2細節洩真相

快訊／國家警報響！08：34規模4.7地震　最大震度3級

油價飆升客運業喊漲！交通部祭補貼「凍漲」　國際線機票貴370元

拜登將宣布加碼烏克蘭軍援！　美國會討論撤銷俄永久正常貿易地位

快訊／08：34地牛翻身　初判震度3級以上

勇士8年48億綁定歐森隊史最大約！再簽34歲右投

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

軍武熱門新聞

俄軍第4名少將陣亡！　烏軍擊潰格魯烏特種部隊

國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島

中國打美國「台灣會出兵嗎？」　藍議員：一定會

前美國防部官員曝「俄名聲將長期受損」：俄軍很爛

新型救難艦提升故障艦艇拖救

新制教召磨練部隊行動抗敵意志

民調：7成人願為保衛台灣而戰！

新制教召　懸掛共軍服制識別

烏克蘭戰機剩56架！美國只送防空系統原因曝

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊95%無損

日本70人報名烏克蘭「志願軍」　背景身分曝光

普丁口中的新納粹？其實是烏克蘭神秘部隊亞速營

俄軍AK-12遭大量繳獲　烏克蘭「撿到槍」最佳宣傳

俄「情報機構密件」洩漏：俄軍1萬人陣亡

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

星巴克假貨　他全部在家自己泡

大S母女「以死相逼」驚悚對話爆出！再婚當天激烈衝突

庹宗華極祕再婚！　外籍老婆正臉曝光

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

春雷要響了！明午後變天　下波冷空氣更強

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

中低收入戶將加發生活補助！

騎士情侶揉乳30秒！網笑：手法像麵包師傅

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

NFT淘金夢　新北男賺上億退休了

俄密件爆料　1時間點「中國全面接管台灣」

雙寶爸只顧玩重機！　妻見24K發票淚崩

女友酒吧喝醉他動手色色！結果慘遭法辦

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面