長榮航空提升貨運運能 　3架波音777-300ER客機改貨機

▲長榮航空波音777貨機。資料照。（圖／長榮提供）



生活中心／綜合報導

長榮航空今(14)日經董事會通過，將與以色列航太工業公司 (IAI)簽約，自2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時長榮航空波音777F貨機機隊將達11架，貨運運能將增加約1成，有助於調整客貨運營收比重，提升公司整體競爭力。

長榮航空總經理孫嘉明表示，新冠肺炎疫情考驗航空業經營韌性，長榮航空看好未來航空貨運市場需求，重新檢視機隊規劃，除現有8架波音777F貨機，委託IAI將3架波音777-300ER客機改裝為全貨機，以提升貨運運能及收益。

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以色列航太工業公司(IAI)執行長暨總經理柏茲．利維(Boaz Levy)表示，很高興在波音777-300ER客機改貨機領域爭取到長榮航空此重要客戶。長榮航空再次交付客機改貨機任務，證明以色列航太工業公司先進的技術能力、具成本效益的解決方案，以及卓越的服務獲得客戶的肯定。

波音777-300ER客機改貨機具有容積大的特性，最大貨運酬載為100公噸，略少於可酬載106噸的777F貨機，但機身較長，貨艙容積可達2.8萬立方英呎，高於777F貨機的2.3萬立方英呎，容積率增加近25%，適合載運目前最具市場成長性的電商貨品，777F貨機則適合於載運重貨，該3架客機改貨機機型加入營運後，可讓長榮航空貨機機隊調度更靈活並增進營運效益。