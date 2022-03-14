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逃難強裝鎮定！烏克蘭媽隱瞞戰爭哽咽：希望孩子覺得只是一趟旅行

▲烏克蘭難民吐露心聲，有帶孩子逃難的媽媽強裝鎮定，不讓孩子知道戰爭是什麼。（影／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／台北報導

想回家，卻回不去了！烏克蘭危機爆發以來，大量難民逃往鄰國，世界展望會今（14）日發布2則影片透露難民心聲，其中一名17歲少年提到，他跟母親在「橋關閉前最後一刻過橋」；而另一位帶著3個孩子逃難的母親，在路途中一直試著不恐慌，他們就不會知道戰爭是什麼，她哭紅眼說「我希望孩子覺得這只是一趟旅行」。

▲▼烏克蘭難民吐露心聲。（圖／翻攝自世界展望會影片）

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▲帶著三個孩子的媽媽茱莉亞（Julia）說，盡量不告訴孩子們這是一場戰爭。（圖／翻攝自世界展望會影片）

世界展望會展開緊急救援行動，幫助逃往鄰國的烏克蘭難民，其中一名在羅馬尼亞邊界的17歲少年西蒙（Symon）向世展會吐露心聲，他提到自己的母親非常偉大，經歷了很多男性也未經歷的事，而他們在「橋關閉前的最後一刻過了橋」，逃難路途非常艱辛，有很多路障，但很幸運終於抵達難民營，不過身上只有簡單的衣物和用品，所有東西都還留在烏克蘭，現在只想忘記過去，展開新的生活。

▲▼烏克蘭難民吐露心聲。（圖／翻攝自世界展望會影片）

▲烏克蘭難民吐露心聲。（圖／翻攝自世界展望會影片）

還有一位帶著3個孩子逃難的母親茱莉亞（Julia）說，在逃難的過程中，孩子一直問「要去哪裡呢？」、「為何要躲躲藏藏？」她嘆了一口氣說，「我盡量不告訴他們，這是一場戰爭」，然而炸彈、槍聲、戰機從他們的房子上飛過，只是身為家長，「我們試著不恐慌，他們就不會知道戰爭是什麼，我希望孩子覺得這只是一趟旅行」。說到此處，她哭紅了眼睛。

茱莉亞說，他們身上也都只有一套衣服，沒有換洗衣物，很想回到自己的房子，但也知道「已經回不去了」。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，兒童和婦女常是戰火衝突下最容易被忽略，也是最可能遭受嚴重侵害的一群，呼籲國人持續關注烏克蘭危機中最脆弱兒童及婦女的需要，支持世界展望會的人道救援行動。

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