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越南102歲嬤被封「奧黛女神」　孫媳掌鏡意外爆紅！感人故事曝光

▲▼ 越南102歲人瑞穿奧黛爆紅。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 阮氏南穿奧黛的照片被網友讚爆。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一名百歲人瑞近來在網路上爆紅，原來她的孫媳婦得知當地正舉辦推廣傳統服飾「奧黛」的攝影比賽，便決定讓丈夫的祖母穿上奧黛，為她拍照參賽，儘管沒有得獎，卻在社群媒體上被讚爆，更被封為「奧黛女神」。她一生為養育兒孫忙碌奔波，過去沒有機會穿上奧黛，如今終於有了機會，她和家人都十分開心，她的故事也感動眾多網友。

綜合當地媒體報導，高齡102歲的阮氏南（Nguyen Thi Nam）來自義安省，丈夫在8年前去世，享耆壽98歲。夫妻倆育有二子，大兒子幾年前過世，令她大受打擊，小兒子則在外地工作，因此阮氏南一直和孫子一家人同住。

她28歲的孫媳婦Dinh Phuong Anh說明，阮氏南一直以來都很溫柔、優雅，丈夫生前是軍人，二人非常恩愛，對孩子也無微不至，將兒子養育得十分優秀。這二兄弟都是軍人，阮氏南的孫子也當上警察。

▲▼ 越南102歲人瑞穿奧黛爆紅。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 阮氏南過去很少穿奧黛，如今可以穿著奧黛拍照，自己也很開心。（圖／翻攝自Facebook）

近來越南各地都舉辦推廣「國服」奧黛的比賽，阮氏南的孫媳婦便為她挑選能襯托她膚色的奧黛，為她拍照報名。阮氏南也很開心，不僅大方擺姿勢讓她拍照，口中還不停說著「漂亮」。

她的孫媳婦將照片傳給丈夫，也就是阮氏南的長孫，令他也十分感動，對妻子很感謝，因為他知道祖母喜歡穿漂亮衣服，過去卻沒有機會穿奧黛，舊照片裡的她總是穿著黑色長裙或洋裝。

雖然阮氏南沒能在攝影比賽中勝出，她的照片卻在社群媒體上受到網友大讚，展現美麗不受年齡限制的價值。也有不少網友認為，主辦方應該頒獎給她。

年過百歲的阮氏南身體還算硬朗，在家也會唱歌給孩子聽。她的孫媳婦表示，「她一生都在努力養育兒孫，如今已經頭髮灰白、皮膚皺皺，但在兒孫眼中仍然是最棒的女人。」

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