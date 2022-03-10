快訊／微型電動二輪車也要投保強制險　未投保處1500元以下罰鍰

記者陳家祥／台北報導

為配合「道路交通管理處罰條例」修正草案，金管會提出「道路交通管理處罰條例」修正草案，考量微型電動二輪車盛行，規範微型電動二輪車所有人應依法投保強制汽車責任保險（強制車險），以便因事故所致傷害或死亡之受害人，能迅速獲得基本保障。

根據規範，「微型電動二輪車」為以電力為動力的二輪車輛，且最大行駛速率25km／h以下、車重不含電池40公斤以下或含電池60公斤以下。

▼金管會修法，微型電動二輪車也要投保強制險，沒有投保依法處罰750-1000元。（圖／行政院提供）

依照修正草案第38條規動，微型電動二輪車保費收入與理賠給付應與汽、機車分別列帳，作為費率釐算依據。若未依法投保強制險，可以依修正第49條第1項第1款後段規定，處新台幣750到1500元罰鍰。

金管會指出，為配合「道路交通管理處罰條例」修正草案，規範微型電動二輪車所有人應依強制汽車責任保險法（下稱強保法）規定投保強制汽車責任保險（下稱強制車險），以及強化強制車險有效性之維持，擬具「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案。

金管會表示，未來將積極與立法院溝通協調，早日完成修法程序，期使微型電動二輪車事故所致傷害或死亡之受害人，迅速獲得基本保障，及健全強制車險制度。

本次「強制汽車責任保險法」部分條文修正重點如下：

為使因微型電動二輪車事故所致傷害或死亡之受害人，迅速獲得基本保障，增訂將微型電動二輪車視為強保法所稱之汽車，屬於強制車險之承保範圍，並應訂立強制車險契約。（修正條文第5條之1）

配合將微型電動二輪車納入強制車險承保範圍，明定將微型電動二輪車與汽車、機車分別列帳，以及微型電動二輪車之投保義務人未依規定投保強制車險之罰鍰。（修正條文第38條及第49條）

考量強制車險係透過強保法強制投保義務人應訂立強制車險契約，以使汽車交通事故所致傷害或死亡之受害人，迅速獲得基本保障，為強化上開立法目的之實踐，將未依強保法規定訂立強制車險契約之舉發方式，除現行攔檢稽查舉發方式外，擴大為違反道路交通管理處罰條例併同舉發；另考量實務上，事故當事人未出示強制車險保險證時，員警無法查驗其投保狀態，有執行扣留牌照之實務作業窒礙，爰刪除未投保汽車肇事，扣留車輛牌照至其依規定投保後發還之規定。（修正條文第49條及第50條）

為強化強制車險有效性之維持，增訂投保義務人於強制車險期間屆滿逾六個月，仍未依強保法規定再行訂立強制車險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。（修正條文第51條之1）

為配合「道路交通管理處罰條例」修正條文之施行日期，以及擴大舉發方式等作業準備時間，爰明定本次修正條文之施行日期由行政院定之。（修正條文第53條）