33處「區間測速」恢復執法　立委打臉：無效！超速件數不減反增

▲西濱台61線彰化路段3月1日起已恢復區間測速。（圖／彰化警方提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部推動科技執法，去年已解決資安疑慮，全台45處地點已有33處恢復區間測速執法，然而部分路段速限不合理，引發民怨。立委指出，實施區間測速以來，超速件數不降反增，交通死亡人數也上升，質疑此交通政策有誤。

立法院交通委員會今日邀請交通部長王國材列席報告。交通部指出，為推動科技執法政策，請各縣市針對路口嚴重超速、闖紅燈、車不停讓行人等違規項目優先取締，已有部分縣市推動路口科技執法取締違規行為，另在已解決度量衡檢定及資安疑慮後恢復區間測速，45處地點已有33處恢復執法。

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立委邱顯智表示，北宜設有區間測速，速限為40公里，撇除掉拐彎路段，連直線路段速限都只有40公里，對用路人而言相當不便，反而造成交通壅塞，超速件數也沒有下降。

▲立委質疑區間測速沒有效果。（圖／彰化警方提供）

邱顯智指出，這麼長的路線卻整條速限都一樣，標準令人費解，且執行區間測速後，每年超速取締件數仍是不減反增，交通死亡人數也節節攀升，他質疑，區間測速根本沒有用，無法達到道路安全目的。

立委高嘉瑜指出，交通部只透過設定速限對於交通安全沒有幫助，110年交通事故造成2990人死亡，酒駕死亡人數增加一成，電動自行車事故增加，也造成36人死亡，增幅31％，此外，高齡者駕車也是一大問題。

王國材表示，交通死亡事故不只有超速一個原因，還有酒駕等其他因素，不能直接比較，交通部會在道安委員會討論速限問題，例如北宜路段較長，速限應有彈性，他也說，今年1、2月交通事故死亡人數減少66人，且每月都會召開道安記者會，可見重視道安的決心。