　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大S電話20年沒變讓具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」

記者杜冠霖／台北報導

大S剛離婚3個月，8日無預警宣布再婚，對象是南韓團體酷龍前成員具俊曄，兩人其實20多年前就曾交往，具俊曄表示，得知大S婚單身後，便找出20年前的手機號碼，鼓起勇氣撥打後，兩人又重燃愛苗。但這組20年不變的電話號碼，背後是工研院17年前推出的「門號可攜系統」，意外牽起具俊曄跟大S的良緣。

具俊曄8日宣布結婚，對象是20年前戀人大S，此消息一出，震驚台、韓兩地。他接受當地媒體採訪，兩人的蜜月會在台灣度過，由於新冠肺炎的關係，台灣入境現只限定家屬，「是我先鼓起勇氣，再更晚以前，我先提議『讓我成為一家人好嗎』」，他也在今早抵台準備登記。

具俊曄表示，得知大S婚單身後，便找出20年前的手機號碼，鼓起勇氣撥打後，兩人又重燃愛苗。而這組20年不變的電話號碼，背後與工研院的「門號可攜系統」NP（Number Portability，號碼可攜式服務）有關。

▲▼ 。（圖／翻攝自大S、具俊曄IG）

▲ 具俊曄、大S結婚消息震驚台韓兩地。（圖／翻攝自大S、具俊曄IG）

NP（Number Portability，號碼可攜式服務）是指電信用戶更換行動電話服務的提供業者時，可以不用更換行動電話號碼，用戶原本使用甲公司的服務，轉移到乙公司後，仍然保留原本使用的號碼，不需要重新申請一個號碼，以增加民眾的便利。

根據工研院260期的資訊月刊指出，2004年前，各家電信營運商擁有不同的開頭門號，若要更換電信業者，便不能使用同一組號碼，交通部電信總局（國家傳播通訊委員會前身）為促進電信自由化，開始規劃「門號可攜」。

工研院打造門號可攜系統，整合了14家電信業者，資料數量將近3000萬筆，該系統也在2005年正式上路，不只是便利民眾保有自己的電話號碼，更可以省下重印名片、公司文件資料等無形的成本，創造新台幣200億元的社會效益。

工研院也將這項技術貼在臉書專頁與網友分享，也讓不少網友驚嘆，是工研院牽起這段跨國良緣。

ET快訊
澎恰恰身邊出現BMW女！　前妻一聽「紅粉知己」態度大變
大S電話20年沒變具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」
快訊／高雄三民區工廠大火！　黑煙竄天際
快訊／大S老公「下榻防疫旅館」曝光！　1晚8000起
美禁俄油能嚇倒普丁？　他曝全世界先忍受「1件事」
小S氣炸嗆女兒「下通牒」！婆婆反斥：不喜歡再聽到妳說
知名民宿少東偷拍14女！　下場出爐
26歲巨乳女黑手私照曝光！　狂露半球引暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

貝里斯總理：支持台灣跟周邊國和平共存、參與國際組織

大巨蛋卡關柯文哲難剪綵　北市民無緣觀賞中職冠軍賽、MLB

大S電話20年沒變讓具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」

遊憩環境未興建聯外道路任由閒置　監察院糾正南庄鄉公所

王美花續留　萬美玲批「外行領導內行」：給再多時間也徒勞無功

史上最硬14天教召第5天　7公里行軍「戴防毒面具」戰鬥實境操課

民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

國際自行車及體育用品展全球首發虛實開展　擘劃科技新藍圖

馬政府執政從未缺電　國民黨：蔡英文應召開全國能源會議

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

貝里斯總理：支持台灣跟周邊國和平共存、參與國際組織

大巨蛋卡關柯文哲難剪綵　北市民無緣觀賞中職冠軍賽、MLB

大S電話20年沒變讓具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」

遊憩環境未興建聯外道路任由閒置　監察院糾正南庄鄉公所

王美花續留　萬美玲批「外行領導內行」：給再多時間也徒勞無功

史上最硬14天教召第5天　7公里行軍「戴防毒面具」戰鬥實境操課

民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

國際自行車及體育用品展全球首發虛實開展　擘劃科技新藍圖

馬政府執政從未缺電　國民黨：蔡英文應召開全國能源會議

美到3月底！台南將軍千棵木棉花海盛開　還能免費拔蘿蔔、野餐

澳洲鎳礦股價暴跌23％停牌　中國鎳礦巨頭稱無意出售股權

趁夫病危盜賣股票、存款近500萬　狠妻辯「生前曾授權」被打臉

萬昭清熱身賽狀況佳　開季一軍有望

22歲男星演乩童真上身？　手拿法器竟「突然想吐」導演嚇傻！

第二季動畫OP？《咒術迴戰》手遊正式公開遊戲主題曲...網：必玩

肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

穿女裝混入女浴場直播　他被抓包坦承：打賭輸了

澎恰恰身邊出現BMW女！　前妻一聽「紅粉知己」態度大變

台股重返萬七！航運股領軍　指數漲190點收17015

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

台灣遭俄羅斯列不友善國家　她轟蘇貞昌無知：影響原物料進口

蔡英文存款年增280萬　選票補助款餘1.11億

快訊／振興加碼券使用率不到5成　國發會擬延長期限至6月底

曹興誠「2兒都中華民國籍」：台灣有事他們會回來剿共

北捷手扶梯這突起功能是什麼？　答案竟與「成龍」有關

影／被問「飛彈來襲怎麼辦？」　蘇貞昌愣住逾10秒答不出來

大S電話20年沒變讓具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」

北市長選舉綠營3將　陳建仁民調領先

台積電員工免教召？　國防部認「有但書」：9種人可跳過

蘇貞昌財富縮水1086萬　唐鳳名下存款剩34萬

史上最硬教召第5天　7公里行軍「戴防毒面具」實境操課

蓬佩奧來台「商業考量」？　費鴻泰爆氣飆粗口：丟人不要臉

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

史上最硬教召第4天開始操了！　執行「5公里行軍訓練」

更多熱門

相關新聞

快訊／大S老公具俊曄「下榻防疫旅館」曝光！

快訊／大S老公具俊曄「下榻防疫旅館」曝光！

大S在8日宣布和舊愛「酷龍」具俊曄結婚，消息震撼各界，兩人20多年沒見面，9日具俊曄抵台進行隔離準備見愛妻，他一下飛機看到台灣媒體立刻親切揮手致意，而他將下榻信義區的Hanns House 瀚寓酒店。

直擊／終於要見大S！具俊曄心情好自拍　「親切揮手」彎腰問候

直擊／終於要見大S！具俊曄心情好自拍　「親切揮手」彎腰問候

朱天心笑談大S閃婚：敢愛敢恨

朱天心笑談大S閃婚：敢愛敢恨

大S閃婚酷龍　主播：她還是她

大S閃婚酷龍　主播：她還是她

南韓節目早預言具俊曄「配對杉菜」　韓網爆雞皮：真的成真了

南韓節目早預言具俊曄「配對杉菜」　韓網爆雞皮：真的成真了

關鍵字：

具俊曄大S工研院

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

謝和弦「不能輸大S」！

《全明星》最正經理脫衣被拍！　「上帝視角」洩火辣曲線

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面