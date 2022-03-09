大S電話20年沒變讓具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」

記者杜冠霖／台北報導

大S剛離婚3個月，8日無預警宣布再婚，對象是南韓團體酷龍前成員具俊曄，兩人其實20多年前就曾交往，具俊曄表示，得知大S婚單身後，便找出20年前的手機號碼，鼓起勇氣撥打後，兩人又重燃愛苗。但這組20年不變的電話號碼，背後是工研院17年前推出的「門號可攜系統」，意外牽起具俊曄跟大S的良緣。

具俊曄8日宣布結婚，對象是20年前戀人大S，此消息一出，震驚台、韓兩地。他接受當地媒體採訪，兩人的蜜月會在台灣度過，由於新冠肺炎的關係，台灣入境現只限定家屬，「是我先鼓起勇氣，再更晚以前，我先提議『讓我成為一家人好嗎』」，他也在今早抵台準備登記。

具俊曄表示，得知大S婚單身後，便找出20年前的手機號碼，鼓起勇氣撥打後，兩人又重燃愛苗。而這組20年不變的電話號碼，背後與工研院的「門號可攜系統」NP（Number Portability，號碼可攜式服務）有關。

▲ 具俊曄、大S結婚消息震驚台韓兩地。（圖／翻攝自大S、具俊曄IG）



NP（Number Portability，號碼可攜式服務）是指電信用戶更換行動電話服務的提供業者時，可以不用更換行動電話號碼，用戶原本使用甲公司的服務，轉移到乙公司後，仍然保留原本使用的號碼，不需要重新申請一個號碼，以增加民眾的便利。

根據工研院260期的資訊月刊指出，2004年前，各家電信營運商擁有不同的開頭門號，若要更換電信業者，便不能使用同一組號碼，交通部電信總局（國家傳播通訊委員會前身）為促進電信自由化，開始規劃「門號可攜」。

工研院打造門號可攜系統，整合了14家電信業者，資料數量將近3000萬筆，該系統也在2005年正式上路，不只是便利民眾保有自己的電話號碼，更可以省下重印名片、公司文件資料等無形的成本，創造新台幣200億元的社會效益。

工研院也將這項技術貼在臉書專頁與網友分享，也讓不少網友驚嘆，是工研院牽起這段跨國良緣。