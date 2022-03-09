飛官陳奕因公殉職　329青年節將入祀故鄉南投縣忠烈祠

▲殉職飛官陳奕將入祀故鄉南投縣忠烈祠。（圖／翻攝「中華民國空軍」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投名間鄉出身的空軍飛官陳奕，於今年1月間駕駛戰機執行空對面炸射戰術任務時，不幸於嘉義縣東石外海墜落殉職，得年28歲，經內政部核准入祀南投縣忠烈祠；縣政府將於3月29日青年節當天，舉辦111年忠烈祠入祀及春季抗戰陣亡將士、殉難官民暨公祭本縣在營因公殉職戰士典禮，讓陳奕的英魂永留千秋。

中共軍事挑釁頻仍，空軍為確保國防安全及穩定民心，不斷加強戰備演練；陳奕於1月11日下午2時55分，駕駛F-16V型戰鬥機6650號機，模擬海上敵軍炸射目標、同時擔承西南防空警戒任務，並防範敵機繞台進犯，戮力執行任務時遭遇突發危難，戰機墜海、不幸因公殉職身亡。

縣府指出，官拜少校的陳奕於民國83年10月29日出生，從小在父母教導之下努力向學、品性良好；國立中興高中畢業後，因懷有對空軍捍衛領空的憧憬，選擇報考空軍軍官學校、投身飛行志業。

▲南投縣長林明溱慰問殉職飛官陳奕的父親。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

才華洋溢的陳奕於軍旅期間表現勤勉且優異：歷任空軍第四二七戰術戰鬥機聯隊第二十八戰術戰鬥機作戰隊飛行官、空軍第七飛行訓練聯隊第七戰術戰鬥機大隊第四十四戰術戰鬥機中隊飛行官，及空軍第四戰術戰鬥機聯隊第二十三戰術戰鬥機作戰隊飛行官等職務，並完成空軍航空技術學院專業英語進修班。

陳奕於106年7月畢業於空軍軍官學校正期班，隨即擔任飛行職務至身故為止，其累計飛行總時間達324：05小時，不但刻苦耐勞、服從命令，對於長官交付之各項飛行戰演訓等任務均能戮力圓滿達成。

縣府表示，陳奕服役期間具體展現中華民國空軍之「筧橋精神」及「忠勇軍風」，不但獲國防部追頒「忠勇勳章」暨總統追晉空軍少校等殊榮，其為國犧牲奉獻之精神實為國軍官兵效法典範，且符合冒險犯難、捨己為國之性質；經內政部核准入祀忠烈祠後，縣府將依規定辦理入祀儀式，以告慰陳奕英靈、永昭垂範。