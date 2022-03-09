　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新店區里長「牽線借高利貸」　順手A走200萬

彭婦和丈夫曾到世界各地遊玩，並開心留下合影。（圖／讀者提供）

▲彭婦和丈夫曾到世界各地遊玩，並開心留下合影。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

新北市新店區1名家具行老闆娘彭姓婦人（69歲），2016年為了醫治肝癌末期的丈夫，想透過新店區一位林姓里長牽線，從大陸購買活體肝、腎器官移植給老公，且為此向里長介紹的民間業者貸款500萬元，但該名里長卻直接拿走200萬，逼得彭婦6年來背負巨額貸款、利息，四處借錢，名下土地還將慘遭法拍。

「當時我老公知道每個月利息要12.5萬元之後，就堅定拒絕買器官移植的計劃，還要我趕快向里長把200萬元要回來，先把本金全部還給貸款業者周小姐，利息我們付就算了，可是這些年我一直拜託里長趕快把錢還給我，他卻拖拖拉拉不處理。」彭婦控訴，她已於上月底向該名里長提告詐欺，也以重利罪向周小姐提出告訴，希望討回公道。

在不斷利滾利之下，彭婦只好轉向朋友及其他民間借貸業者借錢，先還清向周小姐借的錢，再用名下土地繼續抵押借款，如今又積欠了千萬元的債務，卻還不出來，因此她名下的土地近日即將被法拍。

「我為了還這500萬元還有利息，能借的都借了，我老公直到過世時還是很不諒解這件事。」彭婦情緒潰堤表示，據了解，她除了要還周小姐500萬元的利息、本金，還得支付丈夫高額醫療費用，為了土地不被拍賣，只好再向其他民間錢莊借錢。

彭婦獨自一人守著千坪大的家具店，高達千萬元的債務壓得她喘不過氣。（圖／黃耀徵攝）

▲彭婦獨自一人守著千坪大的家具店，高達千萬元的債務壓得她喘不過氣。

「因為我老公的醫藥、看護費，每天都要好多錢，還有要繳的貸款，所以我只能繼續借錢。」彭婦轉而向一名陳姓男子借款，想先把周小姐的債務處理掉，但是利息加上本金不斷累加，目前1000多萬元的債務和每個月40多萬元的利息，壓的她喘不過氣。

對此，台北市議員徐立信表示，根據這個案例，彭婦被收取高額利息及預扣手續費是違反民法規定的，然而民法規定的法定年利率16%，以及當鋪業法所認定的重利罪標準年利率30%，雖然已經過調整，但還是太高。

種種原因會造成需錢孔急的民眾，借款時常須背負高額利息，造成經濟弱勢者，越來越弱勢，徐立信強調「民眾借款第一首選一定是銀行，若非不得已需要找民間錢莊，也要慎選，仔細評估利率、手續費，才不會後悔莫及。」

對此，林姓里長表示自己已經很久沒去大陸，並沒有介紹彭婦向大陸買器官，當初談及購買器官管道是彭婦丈夫認識的，但他對於細節不願意多談；對於和彭婦一同貸款一事，里長也不想談，只表示近期會與彭婦進行調解，雙方糾紛已經進入司法程序，希望交由司法處理。

台北市議員徐立信提醒，民眾若要向私人錢莊借貸，一定要謹慎選擇。（圖／黃耀徵攝）

▲台北市議員徐立信提醒，民眾若要向私人錢莊借貸，一定要謹慎選擇。

延伸閱讀
器官陷阱1／為救癌末夫借鉅款買肝腎　頭家嬤遭誆背債土地被法拍
無懼舊緋聞2／郭雪芙力甩「花瓶」標籤　遭甩巴掌前先搞笑
K董出新招2／張國煒母親「中立變心」逆轉勝　只為逼長榮哥哥們談「航空合作」

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
具俊曄52歲還要媽媽挑魚刺！　陸網挖「大S剝蝦論」：真配
朱芯儀罹癌「頭髮全掉光」！　衛斯理揭療程進度
外國人來台後悔生超正女兒　她轉學7次！揭校花恐怖霸凌
影／狠辣三寶出腳猛踹！騎士高速中慘摔「頭部刮地」
小天后「節目露奶走光」影片瘋傳！　尷尬承認還在宿醉
長榮家變新戰線　張國煒要奪回海外「千億金庫」大權

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2賊夜闖釣蝦店狂撈　滿滿一缸全抓光...還拿店裡塑膠袋打包

快訊／機車擦撞行人慘摔！　台中騎士「顱內出血」昏迷搶救中

駕贓車拒臨檢高速逃逸撞2騎士　台東逃到屏東...狂賊落網

司機疲勞駕駛大型槽車衝撞安全島　台9線一度受阻

熱水器換瓦斯「引發閃燃」！瑞芳父子遭火吻　大面積燒傷送醫

新店區里長「牽線借高利貸」　順手A走200萬

人夫「喜歡跟妳過夜」示愛女友人　正宮怒討55萬慘輸

泰山男遭圍攻「左胸中刀斃命」　警懷疑毒品債務糾紛惹禍

14歲國中生被家人禁玩手機　「驚傳巨響」竟從公寓墜落亡

恐怖三寶一腳踹翻！騎士慘摔「頭著地」網轟謀殺　找到本人了

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

雨天女騎士紅線臨停穿雨衣　遭正義魔人「拍照檢舉」惹議

2賊夜闖釣蝦店狂撈　滿滿一缸全抓光...還拿店裡塑膠袋打包

快訊／機車擦撞行人慘摔！　台中騎士「顱內出血」昏迷搶救中

駕贓車拒臨檢高速逃逸撞2騎士　台東逃到屏東...狂賊落網

司機疲勞駕駛大型槽車衝撞安全島　台9線一度受阻

熱水器換瓦斯「引發閃燃」！瑞芳父子遭火吻　大面積燒傷送醫

新店區里長「牽線借高利貸」　順手A走200萬

人夫「喜歡跟妳過夜」示愛女友人　正宮怒討55萬慘輸

泰山男遭圍攻「左胸中刀斃命」　警懷疑毒品債務糾紛惹禍

14歲國中生被家人禁玩手機　「驚傳巨響」竟從公寓墜落亡

恐怖三寶一腳踹翻！騎士慘摔「頭著地」網轟謀殺　找到本人了

李愛綺爆「欠租265萬落跑」惡意失聯！房東怒告　她辯：怕被罵不敢接

離開汪小菲的女人都嫁給光頭！大S、張雨綺「閃電級婚訊」網驚：詛咒嗎

影片曝！俄軍坦克連續轟炸平民轎車　老夫婦慘死車內

振動按摩槍使用3原則　有效放鬆又安全

南韓單日確診暴增首破34萬例！重症數再破千人　累計病例破500萬

難怪肌膚好不了！5個常被忽略的「保養冷知識」　小心皺紋跟著來

2賊夜闖釣蝦店狂撈　滿滿一缸全抓光...還拿店裡塑膠袋打包

台股站回萬七！指數漲逾200點　台積電上漲4元

南韓總統大選登場！投票率可望「衝破8成」　2候選人超拉鋸

快訊／機車擦撞行人慘摔！　台中騎士「顱內出血」昏迷搶救中

雙胞胎柴柴進鐵籠激動互嗆 超級兇...網友：看誰口臭？

社會熱門新聞

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

男遭7人圍毆殺害　一刀穿左胸亡

謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司

騎士出腳狠踹　他高速中慘摔刮地

國中生被禁玩手機　「驚傳巨響」從公寓墜落亡

北捷車燈來自「淘寶」　包商詐223萬

恐怖三寶一腳踹翻！害騎士慘摔...人找到了

虎斑家貓陽台中彈　待業建築師「無聊開槍」下場曝

快訊／北投分局所長「涉詐領津貼」　貪汙罪送辦

新北汐止深夜「電線桿」爆火花狂燒　台電人員緊急到場

疑毒品債務惹禍　泰山男遭圍攻「左胸中刀斃命」

快訊／台中瓦斯小貨車對撞休旅車！4人受傷緊急送醫

17歲少年被電擊逼吞狗屎　10收容人集資送暖

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

朱芯儀證實「罹患乳癌」！4個月前照鏡發現胸部異樣

小天后「節目露奶走光」瘋傳！　尷尬承認還在宿醉

大S光速再婚「前婆婆張蘭發聲了」！尷尬場面曝光

具俊曄住「漢江第一排豪宅」房價曝光

快訊／蘋果推出「綠色」iPhone 13　Apple TV+升級獨家服務

鎳暴漲100%！　網喊「快收家裡2物」：賺爛了

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面