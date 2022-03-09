新店區里長「牽線借高利貸」　順手A走200萬

▲彭婦和丈夫曾到世界各地遊玩，並開心留下合影。（圖／CTWANT提供）

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新北市新店區1名家具行老闆娘彭姓婦人（69歲），2016年為了醫治肝癌末期的丈夫，想透過新店區一位林姓里長牽線，從大陸購買活體肝、腎器官移植給老公，且為此向里長介紹的民間業者貸款500萬元，但該名里長卻直接拿走200萬，逼得彭婦6年來背負巨額貸款、利息，四處借錢，名下土地還將慘遭法拍。

「當時我老公知道每個月利息要12.5萬元之後，就堅定拒絕買器官移植的計劃，還要我趕快向里長把200萬元要回來，先把本金全部還給貸款業者周小姐，利息我們付就算了，可是這些年我一直拜託里長趕快把錢還給我，他卻拖拖拉拉不處理。」彭婦控訴，她已於上月底向該名里長提告詐欺，也以重利罪向周小姐提出告訴，希望討回公道。

在不斷利滾利之下，彭婦只好轉向朋友及其他民間借貸業者借錢，先還清向周小姐借的錢，再用名下土地繼續抵押借款，如今又積欠了千萬元的債務，卻還不出來，因此她名下的土地近日即將被法拍。

「我為了還這500萬元還有利息，能借的都借了，我老公直到過世時還是很不諒解這件事。」彭婦情緒潰堤表示，據了解，她除了要還周小姐500萬元的利息、本金，還得支付丈夫高額醫療費用，為了土地不被拍賣，只好再向其他民間錢莊借錢。

▲彭婦獨自一人守著千坪大的家具店，高達千萬元的債務壓得她喘不過氣。

「因為我老公的醫藥、看護費，每天都要好多錢，還有要繳的貸款，所以我只能繼續借錢。」彭婦轉而向一名陳姓男子借款，想先把周小姐的債務處理掉，但是利息加上本金不斷累加，目前1000多萬元的債務和每個月40多萬元的利息，壓的她喘不過氣。

對此，台北市議員徐立信表示，根據這個案例，彭婦被收取高額利息及預扣手續費是違反民法規定的，然而民法規定的法定年利率16%，以及當鋪業法所認定的重利罪標準年利率30%，雖然已經過調整，但還是太高。

種種原因會造成需錢孔急的民眾，借款時常須背負高額利息，造成經濟弱勢者，越來越弱勢，徐立信強調「民眾借款第一首選一定是銀行，若非不得已需要找民間錢莊，也要慎選，仔細評估利率、手續費，才不會後悔莫及。」

對此，林姓里長表示自己已經很久沒去大陸，並沒有介紹彭婦向大陸買器官，當初談及購買器官管道是彭婦丈夫認識的，但他對於細節不願意多談；對於和彭婦一同貸款一事，里長也不想談，只表示近期會與彭婦進行調解，雙方糾紛已經進入司法程序，希望交由司法處理。

▲台北市議員徐立信提醒，民眾若要向私人錢莊借貸，一定要謹慎選擇。

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