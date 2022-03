台灣女孩到尼泊爾推廣「正向月經」！4部女力短片婦女節一次解鎖

▲《尼泊爾布思議》講述台灣女孩林念慈毅然遠赴尼泊爾,推廣正向經期教育,扭轉她們的日常生活。(圖/TaiwanPlus提供)

台灣女孩林念慈走出舒適圈,在尼泊爾推廣「正向月經」教育,改善當地婦女面臨月事的困境,如今推出12分鐘影片《尼泊爾布思議》紀錄;另外還有「多肉女子」、「非法母親」、「學數學的女孩們」等,以台灣女性各方面的成就為主題,在今(8)日一年一度國際婦女節於國際影音串流平台TaiwanPlus一次解鎖觀看!

TaiwanPlus藉由一年一度的國際婦女節,以台灣女性各方面的成就為主題,推出一系列相關影片,向全球展現這塊土地的多樣性與多元價值,其中《尼泊爾布思議 Dear Period》描述台灣女孩林念慈在10多年前毅然決定離開舒適圈,遠赴尼泊爾推廣正向經期教育。

由於女性自青春期初經來臨,到更年期停經為止,大半輩子的人生都要與月經共處,對於大多數女性來說,接納、了解、照顧生理期中的自己,是再自然不過的事情;然而在尼泊爾,受限於衛生物資匱乏與文化保守,每月報到一次的「好朋友」卻成了當地女性追求健康、平等的一大阻礙。

▲林念慈為了幫忙尼泊爾婦女解決「月事」處境,走上了探索自己與「經血」關係的道路,近來也出書《女,走往身體的朝聖》。(圖/林裕山攝影)

林念慈也因此開始探索自己與經血的關係,舉辦多場正向月經活動,足跡還到了3、4千公尺海拔的喜馬拉雅山上的女尼寺院;甚至在2017年被英國BBC選為「全球百大影響力女性」,是當年唯一入選的台灣人。她也帶領當地婦女手作可重複使用的布衛生棉,提供就業與成長機會,扭轉日常生活,儼然可說在當地掀起了一場「月經革命」。

▲《多肉女子生存之道》以幽默風格「擠歪」社會推崇纖細身型的傳統框架,鼓勵女性擁抱自我,美麗由自己定義。(圖/TaiwanPlus提供)

而《多肉女子生存之道 Fatbulous Me》紀錄片,故事主角Amy與馬力共組團體「肉彈甜心」,大方施展「肉肉女」魅力,以幽默風格「擠歪」社會推崇纖細身型的傳統框架,鼓勵女性與自己的身體和平共處,打破單一的審美觀,便是掙脫俗世牢籠,擁抱自我的起點。

▲《非法母親》紀錄一對同性伴侶面對法規限制,設法找出道路,只為達成為人母夢想的歷程。(圖/TaiwanPlus提供)



《非法母親 Legit Moms, Illegitimate Kid》則紀錄小雨和世平的故事,在2019年台灣同婚通過,即使被「允許」成為彼此的妻子,卻仍不被「允許」實現想要成為母親的心願。擁有自己的孩子,是許多女性的渴望,然而根據台灣現行法規,只有一夫一妻的婚姻關係可以進行人工受孕,同性伴侶即使結為連理,依舊是求子路遙遙。

這部片紀錄她們面對現今無法改變的制度,設法找出不受法律規範的道路,只為達成為人母夢想的歷程,也道盡母親身上的疤痕背後,不為人知的辛酸。

▲《學數學的女孩們》敘述兩位台灣女孩打破性別窠臼,在數學領域大展身手、揚名國際的故事。(圖/TaiwanPlus提供)

《學數學的女孩們Girls Who Fell in Love with Math》講述美國普林斯頓大學數學系的幾何分析專家張聖容、美國加州大學聖地牙哥分校數學系的譜圖論與大數據理論學者金芳蓉,2位成長於台灣60年代的女孩,打破性別窠臼,並以女性特有的細膩與安靜作為優勢,在數學領域大展身手、揚名國際的故事。

這兩位成就非凡的女性在築夢路上彼此激勵、觀摩,相知相惜並互相扶持的快樂記憶,成了滋養她們成長學習的養分,也造就了她們在數學領域的卓越成績。

TaiwanPlus透過這些動人的女性故事,探討了台灣與國際當代的重要社會議題,也向世界展現台灣的多元性與堅毅不拔的精神,在女性的職涯志向、審美觀、和家庭生活等領域都有所體現,如今在TaiwanPlus平台就可以一次解鎖收看。

