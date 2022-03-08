　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣女孩到尼泊爾推廣「正向月經」！4部女力短片婦女節一次解鎖

▲▼TaiwanPlus藉由一年一度的國際婦女節，以台灣女性各方面的成就為主題，推出一系列相關影片。（圖／TaiwanPlus提供）

▲《尼泊爾布思議》講述台灣女孩林念慈毅然遠赴尼泊爾，推廣正向經期教育，扭轉她們的日常生活。（圖／TaiwanPlus提供）

記者林育綾／台北報導

台灣女孩林念慈走出舒適圈，在尼泊爾推廣「正向月經」教育，改善當地婦女面臨月事的困境，如今推出12分鐘影片《尼泊爾布思議》紀錄；另外還有「多肉女子」、「非法母親」、「學數學的女孩們」等，以台灣女性各方面的成就為主題，在今（8）日一年一度國際婦女節於國際影音串流平台TaiwanPlus一次解鎖觀看！

TaiwanPlus藉由一年一度的國際婦女節，以台灣女性各方面的成就為主題，推出一系列相關影片，向全球展現這塊土地的多樣性與多元價值，其中《尼泊爾布思議 Dear Period》描述台灣女孩林念慈在10多年前毅然決定離開舒適圈，遠赴尼泊爾推廣正向經期教育。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於女性自青春期初經來臨，到更年期停經為止，大半輩子的人生都要與月經共處，對於大多數女性來說，接納、了解、照顧生理期中的自己，是再自然不過的事情；然而在尼泊爾，受限於衛生物資匱乏與文化保守，每月報到一次的「好朋友」卻成了當地女性追求健康、平等的一大阻礙。

▲▼林念慈為了幫忙尼泊爾婦女解決「月事」處境，走上了探索自己與「經血」關係的道路，除了創立布衛生棉，也踏上身體和內心的朝聖之旅。（圖／林裕山攝影）

▲林念慈為了幫忙尼泊爾婦女解決「月事」處境，走上了探索自己與「經血」關係的道路，近來也出書《女，走往身體的朝聖》。（圖／林裕山攝影）

林念慈也因此開始探索自己與經血的關係，舉辦多場正向月經活動，足跡還到了3、4千公尺海拔的喜馬拉雅山上的女尼寺院；甚至在2017年被英國BBC選為「全球百大影響力女性」，是當年唯一入選的台灣人。她也帶領當地婦女手作可重複使用的布衛生棉，提供就業與成長機會，扭轉日常生活，儼然可說在當地掀起了一場「月經革命」。

▲▼TaiwanPlus藉由一年一度的國際婦女節，以台灣女性各方面的成就為主題，推出一系列相關影片。（圖／TaiwanPlus提供）

▲《多肉女子生存之道》以幽默風格「擠歪」社會推崇纖細身型的傳統框架，鼓勵女性擁抱自我，美麗由自己定義。（圖／TaiwanPlus提供）

而《多肉女子生存之道 Fatbulous Me》紀錄片，故事主角Amy與馬力共組團體「肉彈甜心」，大方施展「肉肉女」魅力，以幽默風格「擠歪」社會推崇纖細身型的傳統框架，鼓勵女性與自己的身體和平共處，打破單一的審美觀，便是掙脫俗世牢籠，擁抱自我的起點。

▲▼TaiwanPlus藉由一年一度的國際婦女節，以台灣女性各方面的成就為主題，推出一系列相關影片。（圖／TaiwanPlus提供）

▲《非法母親》紀錄一對同性伴侶面對法規限制，設法找出道路，只為達成為人母夢想的歷程。（圖／TaiwanPlus提供）

《非法母親 Legit Moms, Illegitimate Kid》則紀錄小雨和世平的故事，在2019年台灣同婚通過，即使被「允許」成為彼此的妻子，卻仍不被「允許」實現想要成為母親的心願。擁有自己的孩子，是許多女性的渴望，然而根據台灣現行法規，只有一夫一妻的婚姻關係可以進行人工受孕，同性伴侶即使結為連理，依舊是求子路遙遙。

這部片紀錄她們面對現今無法改變的制度，設法找出不受法律規範的道路，只為達成為人母夢想的歷程，也道盡母親身上的疤痕背後，不為人知的辛酸。

▲▼TaiwanPlus藉由一年一度的國際婦女節，以台灣女性各方面的成就為主題，推出一系列相關影片。（圖／TaiwanPlus提供）

▲《學數學的女孩們》敘述兩位台灣女孩打破性別窠臼，在數學領域大展身手、揚名國際的故事。（圖／TaiwanPlus提供）

《學數學的女孩們Girls Who Fell in Love with Math》講述美國普林斯頓大學數學系的幾何分析專家張聖容、美國加州大學聖地牙哥分校數學系的譜圖論與大數據理論學者金芳蓉，2位成長於台灣60年代的女孩，打破性別窠臼，並以女性特有的細膩與安靜作為優勢，在數學領域大展身手、揚名國際的故事。

這兩位成就非凡的女性在築夢路上彼此激勵、觀摩，相知相惜並互相扶持的快樂記憶，成了滋養她們成長學習的養分，也造就了她們在數學領域的卓越成績。

TaiwanPlus透過這些動人的女性故事，探討了台灣與國際當代的重要社會議題，也向世界展現台灣的多元性與堅毅不拔的精神，在女性的職涯志向、審美觀、和家庭生活等領域都有所體現，如今在TaiwanPlus平台就可以一次解鎖收看。

你可能也想看

探索跟月經的關係！她寫下10年來「走往身體的朝聖」露骨又動人

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
大馬女神爆染新冠肺炎　密切接觸患者「4天後才確診」
人妻找親妹幫忙代孕　老公想「真槍上陣」：這樣比較省錢
快訊／台中2車對撞「車頭全毀」　4人受傷緊急送醫
手機號碼20年沒換「卻等到了他」　網笑：我也是
具俊曄住首爾豪宅區！「漢江第一排」房價曝光
弟妹朱芯儀罹乳癌！賈靜雯暖心首發聲
台股連2日暴跌近千點！　金管會3點回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉！網傻「差好多」　本人回應了

換黑油店家灌超量700cc！新車噴濃煙、油流滿地　他崩潰：才騎300km

誠品信義店開團夜遊！「隱藏版樓層」空中花園將變身電影院

婦女節雀巢延長員工產假至18週　陪產也有28天全薪假

台灣女孩到尼泊爾推廣「正向月經」！4部女力短片婦女節一次解鎖

雲門劇場草地派對！全新舞作《霞》4月推出　2022年節目一次看

台灣蘭花「烏克蘭」美翻！全靠國際新技術噴染　還能延長花期

助烏克蘭！海大優先錄取在台烏生「免學雜費＋每月8至12K補助」

湯滾過就可以放隔夜？營養師：當心危險溫度帶

可以說服老婆了！PS5「隱藏功能」曝光　她讚超好用：快回本啦

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

《二十五，二十一》金泰梨奪金遭疑「搶來的」　裁判飆金句：想看支持的選手獲勝，請去看電影

《Running Man》集體確診時「宋智孝不知道」　金鍾國靠運動「鼻塞好了」...嗅覺也沒了！

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉！網傻「差好多」　本人回應了

換黑油店家灌超量700cc！新車噴濃煙、油流滿地　他崩潰：才騎300km

誠品信義店開團夜遊！「隱藏版樓層」空中花園將變身電影院

婦女節雀巢延長員工產假至18週　陪產也有28天全薪假

台灣女孩到尼泊爾推廣「正向月經」！4部女力短片婦女節一次解鎖

雲門劇場草地派對！全新舞作《霞》4月推出　2022年節目一次看

台灣蘭花「烏克蘭」美翻！全靠國際新技術噴染　還能延長花期

助烏克蘭！海大優先錄取在台烏生「免學雜費＋每月8至12K補助」

湯滾過就可以放隔夜？營養師：當心危險溫度帶

可以說服老婆了！PS5「隱藏功能」曝光　她讚超好用：快回本啦

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉！網傻「差好多」　本人回應了

亞泥擬配3.4元現金股利　殖利率逾7%

絲竹樂傳奇！全國音樂賽苗栗3校奪特優　邁向「三級國樂之都」　　　

航海王長榮2月營收創歷史次高　法人看好新船下水挹注營運

換黑油店家灌超量700cc！新車噴濃煙、油流滿地　他崩潰：才騎300km

快訊／台中瓦斯小貨車對撞休旅車！車頭全毀4人受傷緊急送醫

拍照怎麼笑最好看？每天花2分鐘咬吸管　笑容馬上漂亮三倍

快訊／五楊高架4車撞成一團　貨車22歲駕駛一度受困…2人送醫

大馬女神爆染新冠肺炎...現況曝光！　密切接觸患者「4天後才確診」

一天尿尿20次！醫見詭異物「直頂她膀胱」　驚喊：有17公分

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

生活熱門新聞

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

確定了！高中每週朝會最多一次早自習不考試

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

大S再婚「年輕人狂問他是誰？」　PTT曝超神地位

4／30起「紅黃線臨停」將不受理檢舉

高雄岡山下午又傳停電！　台電曝原因

快訊／本土+8分布三縣市！另增45例境外

快訊／台南今暴增4例　黃偉哲：足跡重疊者快採檢

15縣市10°C↓低溫特報！回暖時間曝

快訊／又停電！台南永康6天停電5次　7511戶受影響

手機號碼「超過10年沒換」　律師看出7優勢：沒仇家

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

朱芯儀證實「罹患乳癌」！4個月前照鏡發現胸部異樣

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

起底大S 20年前分手原因！

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱

具俊曄分手23年變了！

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面