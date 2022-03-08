女大生無照騎車閃紙箱不及！　慘遭聯結車輾壓頭亡...真相曝光

記者黃宥寧／台北報導

北市文林橋發生一起死亡車禍，就讀文化大學林姓女大生，行經橋上東往西方向時，閃避地上紙箱不及，重心不穩摔在溫姓男子駕駛聯結車，當場遭輾壓頭部死亡。但經查，發現是林姓清潔員駕駛小貨車未將紙箱、寶特瓶等回收物捆紮牢固，才釀車禍意外。士林地院審結，依過失致死，處林男有期徒刑6月，可易科，以150萬與家屬達成和解，緩刑2年。

去年1月29日11時許，林姓女大生騎乘機車，行經該處，見地上紙箱閃避不及、重心不穩，摔倒在左側由温男駕駛的營業用半聯結車右側後輪間，導致她當場遭該車輾壓頭部致死。

▼林姓女大生無照騎機車在槽化線，為閃紙箱捲入聯結車輪下。（圖／記者邱中岳翻攝）

48歲溫姓聯結車駕駛當下表示，有感覺撞到什麼，停下來之後才知道輾到人。經追查，發現案發前，31歲林姓清潔員駕駛小貨車載紙箱、寶特瓶等資源回收物，未將裝載物品捆紮牢固，才導致紙箱掉落於路面，釀死亡意外。

林姓清潔員被依過失致死罪起訴，法院開庭時，他坦承犯行，且與林姓女大生父親以150萬元達成調解，法官根據北市車輛行車事故鑑定會鑑定意見書，記載，林姓女大生騎乘機車，違規行駛槽化線、無駕駛為肇事主因；林姓清潔員駕駛小貨車裝載物品未穩妥，掉落地面影響行車安全為肇事次因。

法官審酌林姓清潔員有悔意，態度良好，被害人未遵守道路交通標線而違規行駛於槽化線，為事故肇事主因等，依過失致死罪處有期徒刑6月，緩刑2年，並依約定將150萬分期賠償。