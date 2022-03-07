惡火釀6死！女房東殯儀館雙手合十狂拜　爆料「放火的是肖仔」

記者唐詠絮、林冠吟／台中報導

台中市中區興中街6日下午傳出嚴重住宅火警，釀成6死6傷慘劇，警方初步調查，莊姓女屋主買下旅館改建成41間套房出租，儘管賺取租金，但平時仍愛撿資源回收物，雜物堆滿樓梯間，是鄰居眼中的頭痛人物。7日下午，莊婦也主動向警方要求前往殯儀館探望死者，其手裡拿著一張疑似迴向經文的白紙，嘴裡念念有詞、雙手合十不斷狂拜，最後更向媒體自爆，火災意外是因有瘋子放火，「放火的肖仔」。

▲莊姓女房東事後主動向員警要求前往殯儀館，獨自一人坐在相驗辦公室門外，嘴裡念念有詞，雙手合十狂拜。（圖／記者唐詠絮攝）



身材嬌小的莊姓女房東，拿出千萬現金加上貸款，買下前身為旅館的集合式住宅後，將旅館改為41間套房出租，儘管每月有租金作為收入來源，但仍愛撿資源回收物，並將撿來的回收物堆積在1樓與樓梯間，阻礙逃生，導致6日火災發生時，消防員行動困難，無法在第一時間佈水線灌救，造成6死6傷與一隻寵物羊死亡的悲劇事件。

▲莊婦突向媒體自爆，表示有人放火才釀成整起事故，「放火的肖仔」。（圖／記者唐詠絮攝）



事發後，檢警7日對6具遺體進行相驗，而莊婦也主動向警方要求前往殯儀館探視死者，只見她一人獨坐在相驗辦公室門外，手裡拿著一張寫得密密麻麻，疑似是經文的白紙，雙手合十、嘴裡不斷念念有詞，至於是替大火中不幸罹難的往生者們念經迴向，亦或是在向上蒼贖罪祈求原諒，不得而知。

而莊婦被媒體詢問是否有同意8樓住戶養羊，她原本不發一語，沉默數秒後對媒體表示，對於罹難者「我就甘苦」；而莊婦也突然向媒體爆料，有人放火，放火的人是「肖仔」，但由於現在檢警仍在偵查中，無法向媒體透露更多相關訊息。有關這起重大火警的詳細原因，仍有待檢警進一步調查。