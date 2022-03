烏克蘭坦克工廠被轟成廢墟　俄軍導彈火箭彈炸民宅1死2傷

▲坦克工廠被夷為平地。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭西北部日托米爾(Zhytomyr)連日受到俄軍密集砲襲,一處坦克工廠被夷為平地,淪為廢墟的畫面也曝了光,CNN已核實這段影片的真實性。烏克蘭緊急部門6日表示,俄軍發射導彈、火箭彈擊中日托米爾2城鎮民宅區,傳已造成1人死亡、2人受傷。

CNN報導,這段影片最初出現在Telegram,被用來力挺俄羅斯正在針對烏克蘭非軍事化的說法。依據影片,烏克蘭士兵調查工廠的受忖情況,其中一人更透露他與同袍是如何倖存下來。

「對,這就是昨晚朝我們飛來的東西」,隨著士兵的腳步,可見廠區建築群東側的大樓已經被炸成廢墟。這間工廠隸屬於烏克蘭國營集團Ukroboronprom,負責履帶式步兵戰車、裝甲運兵車等裝甲車製造、維修、現代化作業。

