烏克蘭坦克工廠被轟成廢墟　俄軍導彈火箭彈炸民宅1死2傷

▲坦克工廠被夷為平地。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭西北部日托米爾（Zhytomyr）連日受到俄軍密集砲襲，一處坦克工廠被夷為平地，淪為廢墟的畫面也曝了光，CNN已核實這段影片的真實性。烏克蘭緊急部門6日表示，俄軍發射導彈、火箭彈擊中日托米爾2城鎮民宅區，傳已造成1人死亡、2人受傷。

CNN報導，這段影片最初出現在Telegram，被用來力挺俄羅斯正在針對烏克蘭非軍事化的說法。依據影片，烏克蘭士兵調查工廠的受忖情況，其中一人更透露他與同袍是如何倖存下來。

「對，這就是昨晚朝我們飛來的東西」，隨著士兵的腳步，可見廠區建築群東側的大樓已經被炸成廢墟。這間工廠隸屬於烏克蘭國營集團Ukroboronprom，負責履帶式步兵戰車、裝甲運兵車等裝甲車製造、維修、現代化作業。

烏俄戰事進入第11天，俄方對軍事據點進行攻擊，但烏克蘭多地也出現民宅、公寓大樓、學校、市場遇襲的狀況，而最近日托米爾始終是俄軍密集砲擊的地點。

烏克蘭緊急部門6日表示，俄軍發射導彈擊中日托米爾民宅區，在奧夫魯奇市（Ovruch）約有15棟私人住房毀損，在奧夫魯奇市南部城鎮科羅斯堅（Korosten）也遭受火箭彈襲擊，外傳已1死2傷。

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Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч зруйновано 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 од. техніки. pic.twitter.com/QgUuh4NDid — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 6, 2022

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