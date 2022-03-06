WHO證實　烏克蘭6醫院遇襲至少6死11傷

▲烏克蘭士兵與民眾在馬力波醫院內合力抬起一名受傷男子。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭第11天，當地不斷流出平民區遇襲的照片，更有醫院遇襲的消息傳出。世界衛生組織（WHO）5日證實，烏克蘭境內6間醫療機構遇襲，至少造成6死11傷。

紐約郵報報導，世界衛生組織並未透露6間遇襲的醫療院所確切位置，但強調除了這6間機構之外，正針對其他襲擊事件進行相關調查。

世衛透過推文提到，在烏克蘭發生的襲擊事件當中，至少有6名提供緊急醫療服務的衛生工作者受傷，對醫護人員、救護車、醫療設施的襲擊已經違反國際法，「即便在衝突期間，我們也必須維護醫療衛生的安全，這是基本人權，醫療設施、工作人員病人並不是（攻擊）目標」。

As of today, WHO has published 6 verified reports of attacks on health care in #Ukraine. More reports are being verified.



WHO strongly condemns these attacks that caused 6 deaths & 11 injuries.



Health facilities, staff & patients are #NotATarget.

https://t.co/eXJXrgAaXT pic.twitter.com/jwyDSibCFQ — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 5, 2022

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