WHO證實　烏克蘭6醫院遇襲至少6死11傷

▲烏克蘭士兵與民眾在馬力波醫院內合力抬起一名受傷男子。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭第11天,當地不斷流出平民區遇襲的照片,更有醫院遇襲的消息傳出。世界衛生組織(WHO)5日證實,烏克蘭境內6間醫療機構遇襲,至少造成6死11傷。

紐約郵報報導,世界衛生組織並未透露6間遇襲的醫療院所確切位置,但強調除了這6間機構之外,正針對其他襲擊事件進行相關調查。

世衛透過推文提到,在烏克蘭發生的襲擊事件當中,至少有6名提供緊急醫療服務的衛生工作者受傷,對醫護人員、救護車、醫療設施的襲擊已經違反國際法,「即便在衝突期間,我們也必須維護醫療衛生的安全,這是基本人權,醫療設施、工作人員病人並不是(攻擊)目標」。

As of today, WHO has published 6 verified reports of attacks on health care in #Ukraine. More reports are being verified.



WHO strongly condemns these attacks that caused 6 deaths & 11 injuries.



Health facilities, staff & patients are #NotATarget.

https://t.co/eXJXrgAaXT pic.twitter.com/jwyDSibCFQ