男赤裸陳屍摩鐵！保險套沒精液卻有汗水　警揪同婚美豔迷魂盜

▲2名同婚女子下藥迷昏洗劫7男網友，警方在沙發下找到破裂手機，成了破案關鍵。（圖／民眾提供）



記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中北區去年6月傳出一起命案，45歲的林姓男子在摩鐵會見陳姓女網友後，被人發現下半身赤裸暴斃。警方調查時，未在保險套內發現林男精液痕跡，反而驗出微量DNA痕跡，與另名江姓女子吻合，且桌上的啤酒瓶與林男身上均被驗出安眠藥成分，追出陳、江這對同婚伴侶對林男下藥謀財。一審時，台中地院將2人重判17年有期徒刑。

回顧整起案情，去年6月12日中午，汽車旅館員工發現45歲的林姓男子還未退房，前往察看卻發現林男下半身赤裸，一旁還散落著保險套與酒瓶，明顯死亡，嚇得急忙報警。

▲警方進一步追查更發現，林男身旁散落的保險套中並無驗出精液成分，反而有微量DNA，進而揪出陳、江2女。（圖／民眾提供）



警方獲報初步勘驗，從現場散落的酒瓶、保險套與員工證述林男帶著一名女子入住等跡象來看，加上家屬對於林男的死因無意見，一度認為林男是馬上風暴斃而死。

不過警方後續在進行蒐證時，卻發現現場遺落死者的2支手機，但一支完好無缺的放在茶几上，另一支則在沙發底下被找出，且手機螢幕破裂不堪，讓專案小組產生疑惑，「有人會帶壞掉的手機去嫖妓嗎？」大膽研判林男的手機應是被外力敲破。

▲警方在沙發底下找到林男螢幕碎裂的手機。（圖／民眾提供）



警方也檢驗現場遺留的保險套、酒瓶等相關證物，發現酒精內被驗出含有鎮靜安眠劑藥物，林男事後的解剖報告中，體內血液也被驗出成分相同的安眠藥物，係因遭人下藥過重致死。

此外，在現場遺留的保險套中，並未驗出有林男的精液反應，卻在保險套上驗出殘留DNA與嫌犯江女吻合，研判江女在拆封保險套時，將汗液沾上，進而留下相關證據，讓案件從暴斃事件逆轉為他殺案件。

此外，警方也發現，員工證述林男當初帶著一名女子前來開房，事後調閱相關監視器畫面，卻沒看到有女子走出摩鐵，僅看見一台白牌車進入載人，才發現白牌車司機後座載著江姓與陳姓女子離開摩鐵。轉而鎖定涉嫌重大的2人，進而查出2人有登記結婚，卻因為受到疫情衝擊，收入減少，2人竟決定「合作」，由面容姣好的陳女上網搭訕男網友，再將男網友約出聊天，趁機在酒精中放下事先準備好的安眠藥物，迷昏男網友後再下手劫財。

▲而該起事件也非2人第一次下手，在林男之前更已有6人遇害，但6人後續都有順利醒來，因而無礙。（圖／民眾提供）



陳、江2女後續才供出實情，表示2人利用交友軟體調出男網友，再將被害人載往汽車旅館喝酒聊天，並會再帶一個姊妹淘和男網友一起狂歡，「買一送一」，任誰也抗拒不了誘惑。

加上江女因罹患失眠與憂鬱症等，其曾至身心醫學診所就醫，因而領有「服爾眠」（俗稱FM2）、「腦樂靜」等藥品，趁著一人和被害人聊得開心之際，轉移被害人的注意力，另一人則趁機在酒精中下藥，迷昏對方，2人再趁機打劫，得手共13萬餘元。

而該起案件也並非2人第一次下手，2女心思縝密，藥量摻得剛剛好，昏迷時間足夠讓她們搜刮財物、脫掉被害人褲子偽裝成發生性關係、刪除被害人手機的通話紀錄，前6人藥量輕，清醒後沒事，不料，林男身材壯碩，2人決定加倍藥量，不料不知林男有心臟方面疾病，因而引發酒精及多重藥物反應而死亡。

台中地院審理後，也將陳、江2人依加重竊盜、強盜致死等罪重判2人17年，全案仍可上訴。