直播一半抬頭「飛彈來了」下秒慘遭轟炸！　他親手錄下驚悚瞬間

記者陳宛貞、王佩翊／綜合外電報導

俄烏戰事進入第10天，儘管俄羅斯宣稱不打平民，烏克蘭各地都傳出住宅區遭無情轟炸。烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv）承受俄軍猛烈砲火，當地一名男子日前在街上直播，沒想到下秒就有一枚飛彈飛過他頭頂，炸毀附近建築。他意外親手記錄下這段驚悚過程，而在烏國其他地區，還有許多民眾親身經歷砲彈摧毀家園的恐怖瞬間。

綜合外電報導，這名烏克蘭部落客德門科夫（Nikita Demenkov）2日在哈爾科夫遭到飛彈波及，當時正在開直播，向粉絲說明他募集的捐款用途，卻突然聽見「咻」的一聲，他的視線也跟著往上，抬頭一看竟是一枚飛彈，下秒在他身旁掉落。他的手機鏡頭瞬間一陣搖晃，伴隨著「砰」的巨響，所幸他幸運逃過一劫，立刻躲進附近地下室。

▲ 德門科夫意外錄下自己被飛彈炸到的瞬間。（圖／翻攝自推特）

俄國多次強調，攻擊僅針對軍事設施，但烏國首都基輔住商混和區一棟大樓上月26日就遭俄軍導彈擊中，炸出一個大洞。當晚哈爾科夫也有一棟9層樓住宅遭到砲擊，造成一名女子喪命。

▲ 基輔一棟住宅大炸出一個大洞，消防人員緊急滅火與搜救。（圖／路透）

烏克蘭北部城鎮車尼哥夫（Chernihiv）一名駕駛3日沿著筆直道路前進，12枚導彈突然從天而降，擊中前方90公尺的公寓大樓，過程全被行車紀錄器拍下，而這場空襲釀成33人死亡。

基輔州小鎮博羅江卡（Borodyanka）數棟公寓連日遭俄軍飛彈攻擊，其中一棟大樓因此被炸毀坍塌，導致100多名住戶受困瓦礫堆下，至今生死未卜。

▼ 博羅江卡住宅區慘遭俄軍砲襲傳出100多人受困。（圖／路透社）

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