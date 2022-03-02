高鐵「清明連假加開133班車」　3／4起開放購票！搭車可飲食

▲高鐵清明連假加開班次。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

四天的清明連假將於下月登場，台灣高鐵公司規劃自4月1日（五）至4月6日（三）清明假期疏運期間，加開133班次列車（南下59班，北上74班），總計6天提供1,001班次的旅運服務，各車次列車將自3月4日（五）凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，敬請旅客多加利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票。

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高鐵公司指出，清明假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵公司提醒旅客，依照政府最新防疫規定，自3月1日起開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後，仍須佩戴口罩。

另同步恢復列車上之推車販售（含高鐵便當）、自動販賣機服務，商務車廂亦提供熱飲及點心服務。敬請旅客留意保持社交距離，飲食期間不交談，飲食完畢並請立即戴上口罩。