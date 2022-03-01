國民黨喊話幫安排「見拜登訪台團」　外交部：已轉請AIT處理

▲美國資深官員訪團來台訪問，國民黨3點回應。（圖／國民黨提供）



記者陶本和／台北報導

在俄羅斯以武力入侵烏克蘭掀起全球關注之際，美國總統拜登（Joe Biden）指派跨黨派、重量級訪團來台，而國民黨也喊話，希望蔡政府能幫忙安排見面。對此，外交部1日表示，訪團在台灣行程是由美國在台協會（AIT）來安排，有關其他國內會晤要求，都轉請美國在台協會來處理。

本次拜登訪團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員方面包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

對此，外交部1日表示，這團是去年四月拜登親自指派美國前聯邦參議員陶德訪團來台之後，不到一年再次派遣資深訪問團訪台，這展現美國對台承諾堅若磐石的具體行動，顯示台灣議題在美國有高度共識。

至於國民黨喊話，希望蔡英文政府能安排他們與美國訪團見面一事，外交部表示，這次訪團是搭乘美國政府專機訪問台灣，在台灣行程由美國在台協會來安排，外交部則是提供行政協助，協調政府國安、外交高層會晤，至於其他國內其他會晤要求，都轉請美國在台協會來處理。

▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

