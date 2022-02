普丁「閃電戰術」失敗！美議員揭俄侵略4目標：72小時內亡烏

▲俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭,儘管俄軍每天狂燒150億英鎊(約新台幣5627億元)、發動猛烈攻勢狂打烏克蘭,卻遲遲無法在戰爭中取勝。對此,美國共和黨參議員馬可魯比歐(Marco Rubio)接露普丁原本預計開戰48小時就拿下基輔、72小時內成立傀儡政權,不料卻因烏克蘭頑強抵抗,使得俄方遲遲無法依照計畫攻陷烏國。

綜合外媒報導,馬可魯比歐27日在推特上揭露普丁閃電戰術計劃的4個目標,包括「12小時內佔據領空優勢」、「36小時內摧毀烏克蘭軍隊通訊設施」、「包圍首都基輔,切斷烏克蘭東部軍隊,逼迫烏政府在48小時內逃亡」、「72小時內成立傀儡政權」,不過也因普丁未達成以上任何一個目標,也讓魯比歐直言「普丁將會在國際法庭的審判下度過餘生」。

▲俄羅斯入侵烏克蘭,炸毀民宅。(圖/路透)

事實上,愛沙尼亞前國防部長、歐洲議會議員特拉斯(Riho Terras)26日引述情報指出,普丁先前以為這場戰事能夠速戰速決,所有一切會在1至4天內解決,但因俄軍缺乏足夠戰術計畫及後勤補給,甚至只攜帶足夠3至4天使用的火箭,導致俄軍進攻烏克蘭進度不順,而這也讓普丁因此感到非常憤怒。

We know what #Putin’s plan was:



- air dominance in first 12 hours



- Destroy #Ukraine military comms in 36 hours



- Bypass major urban areas,cut off Eastern Army,encircle #Kyiv & get govt to flee within 48 hours



-Install puppet govt within 72 hours



He is still 0 for 4