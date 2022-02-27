阿嬤拄拐杖蹣跚進門…6歲弟下秒反應超驚人　30秒影片被讚翻

▲阿嬤拄拐杖蹣跚進門，6歲弟下秒反應超驚人。（圖／翻攝自YouTube）



圖文／CTWANT

大陸廣東省一名6歲男童近日在家中玩耍，過程中看到一名老婦拄著拐杖蹣跚走來，他二話不說放下玩具，跑上前去攙扶老人家，讓父親感到相當意外，內心也十分欣慰。

綜合陸媒報導，2月24日，廣東清遠一名老人拄拐杖回家時，孩子看到後急忙丟下自己的玩具，上前攙扶。孩子父親吳先生表示，當時兒子正在玩玩具車，看到老人回家，急忙扔下玩具上前攙扶，當時自己和妻子在一旁又感動又欣慰，孩子經常看到父母對姥姥照顧有加，便耳濡目染了。小男孩也表示，助人為樂最開心。

畫面曝光後，不少網友紛紛留言「孩子的行為，都是模仿大人來的。為孝心滿滿的家庭點讚」、「值得誇獎和學習，父母言傳身教，不是所有家庭都這樣，熊孩子還是有的」、「和我孩子一樣，好棒」、「這種視頻應當在幼兒園，校園多多宣傳，而不是只有那冷冰冰的分數」、「扶阿婆過馬路，這是義務教育基本內容，看來學校和家長貫徹到位」。

另外，也有人透露「我閨女從小是姥姥帶大的，3週7個月接到我身邊，當時第一次走樓梯，我就告訴閨女： 攙著你姥姥，你姥姥不敢上樓梯，但當時她自己都好像要四腳著地爬著走。現在姥姥快80歲了，也走不動了，閨女還是像小時候那麽攙著姥姥」、「這一定是言傳身教」。

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