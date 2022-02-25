電暖器爆炸起火！14歲少女「錯誤決定」險喪生　命危急救中

記者陳雕文／新北報導

新北市蘆洲區三民路一處社區11樓，25日凌晨2點多突然傳出爆炸，當時一家4口著急逃生，其中一名14歲少女選擇「躲進浴室」，結果全身燒燙傷並失去生命跡象，經送醫急救後恢復心跳但仍命危，目前還在與死神拔河。至於意外發生原因仍有待進一步調查。

▲蘆洲三民路住宅火警。（圖／記者陳雕文翻攝）

該戶一共住5人，分別是李姓外公、20歲李姓表姊、19歲李姓表姊、中輟的14歲穆姓少女及穆女母親。案發當時穆母已出門上班，剩4人在家。據了解，疑因穆姓少女房內電暖器爆炸，李姓表姊從睡夢中驚醒並看到火勢，著急大喊，「失火了！」要大家趕緊起床逃生。

原本外公跟表姊想救穆姓少女，但因屋內濃煙密布，能見度實在太低，只好先逃出家門並報案求助，消防員到場後趕緊灌水滅火，並在起火房間的浴室內發現倒在地上的穆姓少女，已無生命跡象且全身多處燒燙傷，趕緊將其帶出火場送醫急救，儘管恢復心跳，但仍有生命危險，詳細起火原因待查。

▲少女性命垂危，仍在跟死神拔河中。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市消防局解釋，一般浴室為了排氣防潮，門會留風口，因此無法阻隔濃煙，加上一般浴室的門都是塑膠製成，遇熱就會融化，無法阻擋火勢，因此遇到火警千萬不可以躲進浴室。

資深消防員補充說，遇到火警若來不及逃生，應回到自己的房間並關閉房門，並用衣物或棉被把縫隙塞住，避免濃煙竄入，並打119報案說明受困地點。