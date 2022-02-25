來一趟靈鷲山「四期教育成佛有你」靈性之旅　

文／賴芃縈整理

▲插畫家貓魚哲學系畢業後，開始從事插畫工作。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

成佛有你，到靈鷲山與佛心手相連！文化走廊前，網路插畫家貓魚參考米開朗基羅「創造亞當」世界名畫，創作２６０公分的「成佛有你」巨幅海報牆，相當吸晴，佛陀與小嬰兒指尖互碰的設計，象徵每個人與天俱來的佛性與覺性，大家在海報牆前擺出各種姿勢拍照，請佛摸頭加持或一指相連，完成屬於自己的世紀名畫，壬寅虎年開春至今，成了人氣旺旺新景點，二二八連假歡迎上山與佛有約。

▲請佛摸頭加持或一指相連，完成屬於自己的世紀名畫。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山依山傍海、景觀出色，名列台灣宗教百景之一，新春期間，特別在文化走廊推出「與佛有約～成佛有你，心手相連」海報牆，希望新的一年跟佛相應，種下生生世世與佛連結的菩提種子，在與佛心手相連的當下，也能感受到佛的加持，天天歡喜，事事成就。

靈鷲山般若文教基金會以弘揚佛法為主軸，舉辦「四期教育成佛有你－佛陀教我的人生寶典」全球徵文活動，２月１５至４月１５日徵件，將在５月８日母親節暨佛誕日當天頒獎。靈鷲山成佛藍圖～「四期教育」，是開山住持心道法師以畢生實修體證，結合佛陀三藏十二部法教，開展出阿含期、般若期、法華期與華嚴期的次第性課程，這也是心道法師送給世間最棒的禮物。人人皆有佛性，期望邀請您的創意，以最殊勝的「法供養」讓佛法宣揚新世紀，接引更多人學佛。

▲靈鷲山正舉辦四期教育成佛有你全球徵文，已經開始收件，４／１５報名截止。

★徵文辦法：詳見「靈鷲山教育網」

https://edu.ljm.org.tw/News/show.aspx?ID=1377

★洽詢：（02) 8231-6789#1580 賴小姐／E-mail：elife093@ljm.org.tw



★成佛有你，與佛心手相連影片

https://www.youtube.com/watch?v=AmNJp3LDAJg&feature=youtu.be

★2022靈鷲山四期教育課程最新訊息，通通在這裡！

https://edu.ljm.org.tw/edm/2022ljmclass_allist_edm.html

