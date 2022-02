她遭「鹽酸灑臉」害毀容！臉被腐蝕可見頭骨　竟是多年好友下狠手

記者張方瑀/綜合報導

土耳其一名男子因為對女性友人求愛不成,憤而趁友人半夜睡覺時,偷偷跑進她的房間,將各種化學液體混和在一起的鹽酸潑她臉上,導致這名女性臉部當場被腐蝕,甚至露出頭骨,目前仍無法自主呼吸,還在加護病房治療中。

根據《每日郵報》報導,現年30歲的耶爾迪茲(Mehmet Yildiz)和42歲的亞瑟敏(Yasemin Uzuncelebi)是多年好友,甚至互有對方家中的鑰匙。結果去年耶爾迪茲和亞瑟敏求愛遭拒後,竟因此埋下殺機,選擇在2021年10月5日凌晨3時左右,偷拿鑰匙潛入亞瑟敏的住家,並將混和好幾種化學液體的酸類溶液直接倒到亞瑟敏臉上,導致她臉遭嚴重腐蝕。

土耳其法院表示,耶爾迪茲在行兇之前,把亞瑟敏住家內的水閥全部關閉,還將水壺等其他容器內的水全部倒掉,讓她被潑酸之後,沒有辦法立刻清洗臉部。亞瑟敏的律師表示,當時亞瑟敏的皮膚全部被燒毀,甚至連頭骨都外露,最後撐著體力到屋外大聲尖叫向鄰居求救,才被緊急送到醫院救治。

