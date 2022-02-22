她遭「鹽酸灑臉」害毀容！臉被腐蝕可見頭骨　竟是多年好友下狠手

記者張方瑀／綜合報導

土耳其一名男子因為對女性友人求愛不成，憤而趁友人半夜睡覺時，偷偷跑進她的房間，將各種化學液體混和在一起的鹽酸潑她臉上，導致這名女性臉部當場被腐蝕，甚至露出頭骨，目前仍無法自主呼吸，還在加護病房治療中。

根據《每日郵報》報導，現年30歲的耶爾迪茲（Mehmet Yildiz）和42歲的亞瑟敏（Yasemin Uzuncelebi）是多年好友，甚至互有對方家中的鑰匙。結果去年耶爾迪茲和亞瑟敏求愛遭拒後，竟因此埋下殺機，選擇在2021年10月5日凌晨3時左右，偷拿鑰匙潛入亞瑟敏的住家，並將混和好幾種化學液體的酸類溶液直接倒到亞瑟敏臉上，導致她臉遭嚴重腐蝕。

土耳其法院表示，耶爾迪茲在行兇之前，把亞瑟敏住家內的水閥全部關閉，還將水壺等其他容器內的水全部倒掉，讓她被潑酸之後，沒有辦法立刻清洗臉部。亞瑟敏的律師表示，當時亞瑟敏的皮膚全部被燒毀，甚至連頭骨都外露，最後撐著體力到屋外大聲尖叫向鄰居求救，才被緊急送到醫院救治。

Turkish man doused friend in acid because she spurned his advances https://t.co/eo9f1CLUXo via @MailOnline — Bo Snerdley (@BoSnerdley) February 21, 2022

亞瑟敏的家人在聽證會上表示，亞瑟敏的床也完全被腐蝕，「為了修補亞瑟敏受傷的臉部，醫生從全身17個地方摘取完好的皮膚，但開放式傷口實在太大，至今5個月仍無法完全閉合，她還在加護病房依靠呼吸器維生。」

從曝光的監視器畫面看到，耶爾迪茲行兇後立刻逃離，當地首席檢察官已經以蓄意謀殺未遂罪名，向法院提起告訴，希望能求處耶爾迪茲13至20年的有期徒刑。

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