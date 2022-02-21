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社會 社會焦點 保障人權

優秀檢察官掛冠求去　劍青籲解決「萬年檢察長」改革不要只做半套

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲劍青檢改呼籲法務部解決「萬年檢察長」等問題，改善檢察關工作環境。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

高檢署檢察官林宗志日前遞交辭職，在檢察界引起議論，改革團體「劍青檢改」今天對此發表聲明，指出檢察機關優秀人才流動出現障礙，原因諸多，更肇始從上而下之「萬年檢察長」等根源問題，呼籲法務部改革不要做半套，形成檢察人才「只下不上」之窘境，同時應盡速增加輔佐人力，改善檢察工作環境，增加檢察官留任誘因。

林宗志是司法官39期結業，擁有博士學位，曾任台北地檢署忠、愛組主任，曾統籌偵辦復興航空停航案等重大金融弊案，一直被視為檢察界明日之星，請辭的消息傳出後，林曾私下對友人表示，希望能趁60歲之前，去欣賞不同的人生風景，仍有許多檢察官猜測，前途看好的林宗志會掛冠求去，應是對制度失望下的決定。

▲▼ 台北地檢署新任忠組主任檢察官林宗志與吉組主任檢察官張書華 。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢察官林宗志請辭引起檢察界一陣錯愕 。（資料照／記者劉昌松攝）

對此，劍青檢改在21發布聲明，「改善檢察工作環境及完善整套人事改革 才能留住檢察人才」，聲明全文如下：

一、改善檢察工作環境，請儘速增加輔佐人力

我國檢察官案件負擔沉重，目前檢察官與其輔佐人力(檢察事務官及書記官)竟僅1比1.3左右，在居高不下的龐大案量面前，檢察人才縱然願意辦案，但看到人力嚴重短缺，如何應付辦案品質及懲戒管考，遑論自己生活品質。最近嚴峻情勢是，雙北地檢及桃園地檢因書記官工作量過於沉重，出現大量離退，甚至新人放棄報到之困境。目前北檢書記官缺額已達35人，新北檢及桃檢署亦各缺少將近30人，工作環境高度惡化，且不斷惡性循環。

相較於法院配置充足的司法事務官、書記官及法官助理，一般中型以上律師事務所也大多配置適足的法務助理及行政秘書。檢察機關不僅缺乏檢察官助理之配置，檢察事務官及書記官員額更嚴重不足。檢察官面對外部龐大的誘因，優秀人才自然掛冠求去。本會至盼，行政院對於檢察機關之人力需求，包括配置檢察官助理，以及增加檢察事務官員額，均能儘速支持增援，強化辦案輔佐人力，提升優秀檢察人才留任誘因。

二、改革要做就做全套，不要做半套

本會自2017推動檢察改革起，法務部雖已辦理「地檢署主任票選」及「一二審輪調歷練制度」，然而，檢察機關之優秀人才流動出現障礙，原因諸多，更肇始從上而下之「萬年檢察長」等根源問題，以及重視升官重於辦案等文化積習問題。由於檢察長6年任期限制長年遭到架空，造成中壯代有志者和舊二審整個卡在二審；而新二審檢察官回任一審辦案缺乏完整配套，以及遴選外調行政執行署制度缺失，形成檢察人才「只下不上」之窘境，更出現「廢止一二審輪調歷練」，走回「萬年二審」之錯誤議論。

本會一貫主張，人事改革應當堅定且整套思維，不能切割處理，尤其應儘速解決「萬年檢察長」及外調辦事任期等諸多問題。本會重申，請法務部儘速確立檢察長任期制為終身6年，除特定地檢外，檢察長職涯限6年，加速優秀人員晉升流動；行政執行署之調辦事(及轉任)任期為2年，因業務需要至多可延1年，提供二審回任一審之轉向歷練機會；建立行政執行署調辦事(及轉任)公平透明之遴任機制及法制化，將歷練機會公平提供檢察人才報名。其他諸多改革議程，包括檢察長遴選制度之公平透明及法制化等，藉由整體性的改革方案，促進檢察機關優秀人才之拔擢、晉升與流動暢通。

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