百貨公司狂刷131萬「拿紙箱裝貨」　警衛攔人拒放行！他氣炸退貨

▲1名男子在商場購物花了30萬人民幣，想拿紙箱回家卻被警衛阻止。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國遼寧省瀋陽市，17日發生一起另類購物糾紛。1名男子在當地杉杉奧特萊斯商場購物花了30萬元（約台幣131萬元），店家贈送男子一些紙箱；豈料，就在男子帶著紙箱正要返家時，卻被警衛阻攔，稱紙箱歸商場所有不能帶走，讓男子一怒之下揚言要退回30萬元的商品。

根據《極目新聞》報導，1名男子日前在當地商場購物花費30萬元，沒想到就在自己帶著紙盒正要步出商場時卻遭到警衛攔阻，表明男子拿著紙箱子屬於商場所有不能私自帶走，讓他感到相當不滿，「我在商場買了30多萬的東西，我就拿點紙箱子回去裝鞋，就這警衛就不讓我出去了。我說那今天把30多萬的貨都給我退了。」男子生氣表示，「（警衛）他們就想把這紙箱子賣了，這個霸王條款，我就從今天開始給他們改了！」

新聞曝光後，引起大批網友議論，有不少人猜測，可能有規定紙箱屬於商場，警衛誤會該名男顧客要將紙箱拿出去才會阻攔，也有人表示，警衛的態度給顧客不好的消費體驗，支持該顧客退款。其中，還有1名自稱在商場工作的網友說明，紙箱這種物品出入商場，需要業者提前找營運部門開放行條，警衛只是盡責工作，是業者和商場營運溝通有問題才造成誤會。

事後有工作人員表示，商場已經派人與該名男顧客進行協調，希望能圓滿解決問題，而警衛屬於外聘公司管理，最終該名顧客是否有將30萬的貨物退還，該工作人員則表示暫時還不清楚。

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