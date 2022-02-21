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社會 社會焦點 保障人權

「覺得戴口罩像白癡」無罩闖北市府　碩士男與警扭打判拘30天

▲▼ KN95口罩。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲擁有碩士學歷的吳姓男子2020年拒絕戴口罩並企圖進入北市府，與警方爆發肢體衝突後被依妨害公務罪送辦。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者林冠吟／台北報導

2020年8月，擁有碩士學歷的吳姓男子未戴口罩欲進入台北市政府，遭員警見狀攔下，未料吳男卻仍試圖以衣領拉至口鼻遮掩的方式，強行進入台北市政府，再度被警方攔下強制驅離，雙方爆發肢體衝突，事後吳男也被依妨害公務罪帶回警局偵辦，強調不戴口罩是因為覺得當時台灣已連續165天零確診，無染疫風險且「戴口罩很像白癡」。高等法院審理後，依妨害公務罪判處吳男拘役30日，得易科罰金。

沒戴口罩想硬闖台北市府！2019年新冠肺炎疫情席捲全球，為因應疫情來襲，台北市政府也在2020年8月宣布洽公民眾入內，一律均需戴口罩，未戴者禁止入府，不過同年8月25日就有一名吳姓男子，沒戴口罩被員警發現後勸其將口罩戴上，未料吳男不但拒絕，還想以衣領往上拉，遮住口鼻的方式硬闖，拒絕戴上口罩也拒絕離開北市府，遭到警方強制驅離，雙方爆發激烈肢體衝突，不過吳男僅掙扎約2分鐘左右，即被員警壓制，事後更被警方當場依妨害公務罪嫌送辦。

庭審時，吳男向法官強調絕無妨害公務的犯行，僅有遭到員警壓制的過程中與警方「有一些反抗與抵抗的動作」，但僅有一些反抗與抵抗動作卻造成2名壓制員警身上多處挫傷，其中一名員警更有肋骨骨裂情形；至於不戴口罩的原因為何？吳男表示，當時台灣已連續165天零確診，但中央政府卻仍表示「很危險」，讓他覺「是誰在騙誰？」，何況政府憑什麼判定是危險狀態要做緊急處置，又是基於什麼樣的認知限制民眾要戴口罩？

不過法官事後調查相關證據後發現，吳男在偵查中曾表示，他當天身上有帶口罩，被攔下後向警方提議以衣領遮住口鼻後放行，卻仍被警方拒絕，他覺得他有進入台北市政府的權利，因為「他的底線是不戴口罩」，且「戴口罩像白癡、智障」等語。

法官認為從上述來看，吳男並非忘記戴口罩誤闖，其被阻止後也無立即戴上口罩的困難，卻刻意違反規定，還指出自己未被匡列、隔離，更沒有傳染風險，只有被傳染風險，警方應通知疫調人員來確認他是否違反傳染病防治法，而非直接出手壓制，但台北市府早已明確公告更加強勸導，因而不採信吳男的辯詞。

法官指出，從警方和吳男爆發肢體衝突後，2名警察才勉強壓制住吳男，且過程中多有翻滾、跌坐的情形來看，吳男顯然並非只求掙脫或單純掙扎，以此企圖來達到進入台北市府的目的。

法官表示，新冠肺炎疫情爆發2年多以來，全國上下多有共識並自發性佩戴口罩防疫，但吳男卻僅因對於戴口罩禁令的不耐，與自身認為疫情已受控制、無染疫風險，便執意挑戰北市府公告並勸導超過2周的規定，還與勸導警方爆發衝突，已非損及一般公務員之尊嚴，而是企圖破壞防疫措施，形成基層公務員身心更大的執行壓力，審酌吳男犯後從未認為自己有錯，衡量其碩士畢業卻未能知法守法，且已與2名警方達成和解來看，依妨害公務罪判處其拘役30日，得易科罰金。

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