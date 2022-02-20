　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

上山賞櫻聽導航迷路「刁車」脫困　退休夫妻專程送上一鍋滷肉

▲▼上山賞櫻導航迷航「刁車」幸被警方協助脫困，退休夫妻專程送一鍋滷肉表達感謝。（圖／民眾提供）

▲上山賞櫻導航迷航「刁車」幸被警方協助脫困，退休夫妻專程送一鍋滷肉表達感謝。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一對退休的陳姓夫婦日前開車到和平區賞櫻，靠導航帶路卻迷了路，車子打滑駛離路面受困，和平警方以警車代替拖吊車順利拖回道路，幾天後，夫妻倆特地煮了一鍋肉，專程從台中市區送上山表達感謝，警方呼籲，去年12月至今已發生過9件，要上山的民眾，不要靠導航，先來大棟派出所問清方向後再開。

▲▼上山賞櫻導航迷航「刁車」幸被警方協助脫困，退休夫妻專程送一鍋滷肉表達感謝。（圖／民眾提供）

台中市和平警分局大棟派出所所長邱調源、警員翁啓志日前獲報有人車子受困在穿棟產業道路，趕抵現場得知，陳姓駕駛開著休旅車跟著導航系統走，不料在穿棟產業道路迷路，行經陡坡時車輛打滑，而滑出路面受困，員警一時聯絡不上拖吊業者，只好將警車充當拖吊車，還好將車子拖回道路。

▲▼上山賞櫻導航迷航「刁車」幸被警方協助脫困，退休夫妻專程送一鍋滷肉表達感謝。（圖／民眾提供）

陳姓夫妻為表達對員警的感謝，心想在山上的員警三餐都是自己煮的，因此特別煮了一鍋滷肉，專程送上山慰勞。

所長邱調源表示，自去年12月迄今已發生9件在轄區產業道路迷航受困的案件，因此提醒前往山區民眾，產業道路路幅狹小且路況不佳，不少道路年久失修已不堪使用，為了防範遊客迷路受困，呼籲民眾先以大棟派出所為指標，開到派出所後詢問方向後再開，警方也已會同區公所會勘，將在相關路口加設4、5塊指示標誌，減少迷路機會。

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

ET快訊
快訊／北市中正區+1確診！　Ct值僅13
竹北遠百手搖飲「一杯385元」　老闆娘親曝高價原因
寒流凍翻！全台一夜41人猝死　最年輕僅38歲
快訊／航警妻也確診！家族累計4染疫　518人採檢出爐
快訊／北市最新確診足跡曝！　陽明山、鼎泰豐
柯文哲卸任下一步！　陳佩琪曝：當然準備選總統
買好市多4盒草莓　嫌不甜退貨！「店員1舉動」他秒反悔
羅志祥洩裸身床照！　親揭「胸前刺青」真相
快訊／醫染疫「肺纖維化」僅賠20萬！　指揮中心回應
20縣市氣溫跳水「只是剛開始！」　寒流最強時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酸民嘴「何不無償幫打官司」…呂秋遠秒回：好　截肢女孩親回感謝

屏東市自小客撞路旁變電箱　疑超速釀禍車毀4傷

恆春東門公廁傳偷拍　男子喊冤主動交手機：換衣服被誤會

寒流凍翻！全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

禍從天降！竹縣轎車暗夜撞護欄噴飛　重壓小黃翻覆女駕駛輕傷

新北天道盟槍枝供應者「柏坤」落網　搜出改造霰彈槍、5把手槍

台中海線強風吹倒10公尺高老榕樹　小貨車慘狀曝

上山賞櫻聽導航迷路「刁車」脫困　退休夫妻專程送上一鍋滷肉

快訊／基隆中和路廂型車引擎起火　瞬間變火球！駕駛緊急逃生

老司機「半夜闖女老闆房間」想來一發！遭狠甩巴掌　抖出更多內幕

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

金宇彬.李光洙.林周煥組「BBS」要贏BTS？　《社長2》高帥工讀生...居民問：你哪位？

酸民嘴「何不無償幫打官司」…呂秋遠秒回：好　截肢女孩親回感謝

屏東市自小客撞路旁變電箱　疑超速釀禍車毀4傷

恆春東門公廁傳偷拍　男子喊冤主動交手機：換衣服被誤會

寒流凍翻！全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

禍從天降！竹縣轎車暗夜撞護欄噴飛　重壓小黃翻覆女駕駛輕傷

新北天道盟槍枝供應者「柏坤」落網　搜出改造霰彈槍、5把手槍

台中海線強風吹倒10公尺高老榕樹　小貨車慘狀曝

上山賞櫻聽導航迷路「刁車」脫困　退休夫妻專程送上一鍋滷肉

快訊／基隆中和路廂型車引擎起火　瞬間變火球！駕駛緊急逃生

老司機「半夜闖女老闆房間」想來一發！遭狠甩巴掌　抖出更多內幕

馬祖今晨僅2.7度！山區與平地「降下冰霰」　遊客頂寒風嗨拍照

外宿族房子再小都不怕！5款「收納神器」　雜物輕鬆就能藏起來

雷／《二十五，二十一》衝擊結尾收視飆新高！金泰梨網友正面公開

太平山霧淞上樹　翠峰林道雪國美景令遊客驚喜

想買一整桶！1張紅通通「烤肉串照」飆回憶殺　網跪求：哪還有

快訊／北市中正區＋1確診！被「佛道雙修」新北同事傳染　Ct值僅13

酸民嘴「何不無償幫打官司」…呂秋遠秒回：好　截肢女孩親回感謝

強烈寒流來襲　黃偉哲關心街友啟動低溫關懷服務

收編垂眼醜小貓「長大顏質爆表」　憂鬱帥臉電暈網友：撿到極品了

牛肉三明治、炸魚薯條必吃！士林新開幕英式早午餐　週日還有烤肉大餐

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

社會熱門新聞

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

摩鐵激戰人妻　綠帽夫半夜崩潰爆哭

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳

老闆道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

藝人郭美珠7百萬首飾遭竊　外傭行李「X光機」現金屬反應

網美Amber遭螺旋槳削奶　無照業者被送辦了

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

台中五岔路口科技執法　2天拍下近7百件違規

即／基隆台2線機車與瓦斯車對撞　騎士不治

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

保二督察崩潰控長官霸凌　「請停止羞辱」截圖曝

爆乳JKF女林柔柔控性騷　薔薔父無奈

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

更多熱門

相關新聞

22年式山葉Tmax560預售53.5萬起

22年式山葉Tmax560預售53.5萬起

在去年11月海外發表後，Yamaha台灣山葉今（16）日宣布22年式Tmax 560展開預購，全新第8代「T媽」共有Tmax、Tmax Tech Max兩種版本，售價分別為53.5萬與56.5萬元，即日起至3月底前預購還有購車金10,000元與Performance車身減震拉桿（不含安裝工資），原Tmax車主升級再送10,000元精品券。

三寶「出事1理由」老司機最火大：又在牽拖

三寶「出事1理由」老司機最火大：又在牽拖

赴紫南宮誤信導航迷路　遇警助脫困

赴紫南宮誤信導航迷路　遇警助脫困

高雄阿公開車遊彰化　跟導航逆向上快速道路

高雄阿公開車遊彰化　跟導航逆向上快速道路

小客車台65逆向下匝道　迎面撞飛重機騎士

小客車台65逆向下匝道　迎面撞飛重機騎士

關鍵字：

大棟所導航穿棟

讀者迴響

熱門新聞

YouTuber交往女友4月「突宣布出櫃」！她當場哭了

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

薔薔爸遭控騷擾JKF女郎　她怒公開「主動應徵」截圖

竹北遠百茶飲店「一杯385元」　新竹人：被當盤子

他「上了好兄弟嬌妻」美夢成真！富商崩潰賣妻

摩鐵激戰人妻　綠帽夫半夜崩潰爆哭

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

馬桶有血！她當痔瘡　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面