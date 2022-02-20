上山賞櫻聽導航迷路「刁車」脫困　退休夫妻專程送上一鍋滷肉

▲上山賞櫻導航迷航「刁車」幸被警方協助脫困，退休夫妻專程送一鍋滷肉表達感謝。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一對退休的陳姓夫婦日前開車到和平區賞櫻，靠導航帶路卻迷了路，車子打滑駛離路面受困，和平警方以警車代替拖吊車順利拖回道路，幾天後，夫妻倆特地煮了一鍋肉，專程從台中市區送上山表達感謝，警方呼籲，去年12月至今已發生過9件，要上山的民眾，不要靠導航，先來大棟派出所問清方向後再開。

台中市和平警分局大棟派出所所長邱調源、警員翁啓志日前獲報有人車子受困在穿棟產業道路，趕抵現場得知，陳姓駕駛開著休旅車跟著導航系統走，不料在穿棟產業道路迷路，行經陡坡時車輛打滑，而滑出路面受困，員警一時聯絡不上拖吊業者，只好將警車充當拖吊車，還好將車子拖回道路。

陳姓夫妻為表達對員警的感謝，心想在山上的員警三餐都是自己煮的，因此特別煮了一鍋滷肉，專程送上山慰勞。

所長邱調源表示，自去年12月迄今已發生9件在轄區產業道路迷航受困的案件，因此提醒前往山區民眾，產業道路路幅狹小且路況不佳，不少道路年久失修已不堪使用，為了防範遊客迷路受困，呼籲民眾先以大棟派出所為指標，開到派出所後詢問方向後再開，警方也已會同區公所會勘，將在相關路口加設4、5塊指示標誌，減少迷路機會。