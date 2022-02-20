托嬰中心又出事！台中混血雙胞胎額頭臉頰瘀傷　父看監視器火了

▲台中1歲半混血雙胞胎兄弟額頭臉頰瘀傷，父親憤怒說高收費卻未被好好對待。（圖／家長提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市再傳幼童在托嬰中心受傷案件，一對1歲半的混血雙胞胎兄弟都在托嬰中心受傷，額頭、臉頰和腳趾瘀傷，王姓父親原本以為是小朋友自己跌跌撞撞造成的，後來看了監視器才發現是老師的疏失引起，王男不滿說，2人每學期3萬元學費，每月還要繳2萬5千元月費，小孩卻是被這般對待，托嬰中心坦承疏失也向家長道歉，社會局已介入調查。

王男和外籍妻子2020年8月生下一對雙胞胎，由於工作關係，送到西屯區一家私立托嬰中心，2月11日，家人看到哥哥右額頭和右腳趾瘀傷，弟弟前額和右臉頰挫瘀傷，一開始相信老師說的，小孩成長階段，跌跌撞撞是正常的，他自己帶小孩也知道會站不穩，但後來查看園方監視器，竟然發現是老師的不當行為所造成的瘀青。

王男愈講愈氣，他要求查看監視器時，竟被要求簽切結書且不得翻拍，還有，他在2月7日開學日當天，帶著小孩去上學，竟然因為未填具TOCC防疫聲明書而被擋在門外，但王強調，確實有在手機App「牽牽手」填寫過了，為何還要刁難？

王男說，每學期要繳3萬元註冊費，每月還要繳2萬5千元月費，但是小孩竟受到這樣對待，令人感到氣憤，他已在尋找合適托嬰中心。

托嬰中心林姓執行長表示，弟弟的瘀傷，確實是老師搬動桌子時，一時疏忽，不小心讓小孩撞到，絕不是故意，老師也馬上冰敷並通報，至於哥哥，則是和同學之間玩耍相互推擠而受傷，園方不但向家長致歉，也立即在桌角包上泡棉預防再次發生。

至於監視器部份，園方認為基於保護其他人隱私，只能當場看，不能翻拍；而防疫聲明書一事，園方的防疫題目有10題，但王男還有1題未填，所以園方系統才沒有顯示，當面向家長詢問後就入園了，由於2月7日是開學日，家長一下子湧來，加上大家都提著大包小包，才會稍微讓家長等了一下，但不像家長所說等了10分鐘。

社會局表示，17日接獲通報後，社工隔天即訪視家長，也已調閱監視器畫面，將再詳細檢閱，並至托嬰中心訪視，釐清是否有不當照顧情況。

至於托嬰中心取得家長TOCC方式，社會局並未規範。經了解，部分托嬰中心透過網路、APP方式取得，部分則維持傳統紙本填寫方式。