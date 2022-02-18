新北副發言人蔡畹鎣辭職　宣布參選新店區議員

▲新北市政府副發言蔡畹鎣宣布參選新北市議員。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷日前請辭投入新北市議員選舉後，最後一位副發言人蔡畹鎣18日表示，今天是她在新北市府工作的最後一天，並宣布將投入新北市議員選舉，角逐第9選區（新店、深坑、坪林、石碇、烏來）市議員。

蔡畹鎣18日在臉書發文表示，今天是她在新北市政府工作的最後一天，明天開始，她要在她成長、也是讓我收穫最多的地方，爭取大家的支持，「請給我機會，讓新北更好，讓新店、深坑、坪林、石碇、烏來，愈來愈好。」

▲新北市長侯友宜、新北副發言人蔡畹鎣。（圖／蔡畹鎣提供）



蔡畹鎣指出，年輕人從沒有對政治冷感，尤其地方事務，因為這些都是發生在你我身邊的事，工作、家庭、生活環境，到我們的父母，甚至下一代，我們只是厭惡政治口水，以及刻意挑起的對立、分化、甚至鬥爭。我曾經是市府副發言人，但更長的時間，我是新北市民，和大家一樣，上班擠捷運，加班就到超商解決一餐。我想我和大家的目標都一樣，要過好日子，安居樂業，就是我對「好」的定義。

蔡畹鎣表示，她我眼中的「大新店」，好山好水好風貌，這裡交通便利、生活機能佳，寶高智慧產業園區進駐，帶動地方產業能量；安坑輕軌將在年底通車，深坑輕軌也進入中央審查階段；坪林、石碇、烏來積極發展地方創生與觀光，讓年輕人看見家鄉的發展有無限可能。在這不斷推進的過程中，一定還有很多地方有更好的意見和需求應該被聽到，透過議員的發聲，逐步實現。

「我會努力，耐心傾聽不同的聲音，了解大家的需求，為市民發聲。」蔡畹鎣說，她相信，人們都在期待更多人改變，但年輕人，需要的是更多機會，這便是她決定投入選舉很重要的因素，「我想站到第一線，爭取為家鄉服務，大聲的，讓我們的需求被市政府聽到；大力的，讓需要改進的地方，獲得改善。機會，要靠自己來爭取。」

蔡畹鎣表示，這段時間，好幾位曾一起在市府打拚的好同事，都已經做了決定，這代表大家都願意為這塊土地盡更多心力，「我們不是為了誰，只為這片土地上的人，該有更好的生活；只為我們的下一代，該有更好的未來，我不會逃避，更不怕面對挑戰，但不會浪費口水，在無謂的口舌之爭上，寧願花更多的汗水，走更多地方，聽聽你們的聲音。」