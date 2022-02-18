快訊／被小三爆料出軌、拍親密照！嘉義校長遭調離現職

▲嘉義山區校長遭爆不倫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣山區某國小男校長遭「小三」在臉書「爆料公社二社」貼文，詳述兩人從交往到分手過程，並指控該校長玩弄感情，而該校長事發後請假接受教育處調查。稍早最新消息指出，該校長為避免影響校務推動，主動表達停止校長職務意願，而縣府考量維持校務正常運作，自2月18日起將校長調離現職，改任其他職務，並派任駐區督學代理校長。

爆料女子發文表示，校長為了接近她給她很多工作機會，半夜就算喝了酒也要開下山找她，為了留住她，還偷拍了很多他們的親密照片，當她知道校長已結婚想結束關係時，校長還傳照片問她真的沒有下次了嗎？

消息傳出後，該校長發出聲明道歉，表示因一時言行失當，導致傷害相關人員，在此提出最深的歉意。「對於我的太太和家人造成的傷害，深感抱歉。本人想結束這一段關係，在這樣過程之中讓對方感到受傷及不舒服的狀況，也感到很愧疚。因個人在外言行失當，造成對於學校的名聲受到牽連損害，覺得很抱歉。」而他也在事後請假接受教育處調查。

稍早最新消息，該校長為避免影響校務推動，於昨日主動表達停止校長職務意願，而縣府考量維持學校校務正常運作，自2月18日起將校長調離現職，改任其他職務，並派任駐區督學代理校長。