桃園家庭群聚父親「定序與日翊物流相同」　待釐清傳播鏈還有9條





▲2/18日翊物流確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心感染源待釐清個案當中有一起桃園家庭群聚，一名從中國大陸返台的父親(案19592)，解隔離後傳染給3名家人，經基因定序已經改判本土。指揮中心指揮官陳時中表示，進一步比對其基因定序與日翊相同，列同一傳播鏈，待釐清傳播鏈還有9條。

根據指揮中心資料，父親原被列入境外移入，1/23上海入境，打過3劑智飛疫苗，入境在檢疫旅館14天後，返家第3天出現症狀，後來也檢查出同住家人確診，還需進一步釐清傳染來源。陳時中日前說明，經過基因定序釐清該父親感染桃機相關序列，調查其防疫旅館隔壁住日翊員工，日翊的傳播鏈來自桃機，這名19592就改列本土。

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陳時中今日進一步說明，該父親定序與日翊物流相符，所以屬於同一波傳播鏈，該家庭群聚合併至日翊物流相同。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，國內待釐清傳播鏈從10條變為9條。

除日翊與桃園家庭一條鏈，根據指揮中心定序，其他待釐清還有桃機航警、高雄砂石場、跨縣市家庭群聚、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、樹林電子廠、高雄鳳山家庭-紅茶牛奶店都-大林煉油廠等，還沒有結案，9條不明傳播鏈都還在持續監測當中。