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正妹「截肢」冷血老闆用1萬打發　網教戰討公道：可領885萬

一名女子因職災造成右腳截肢，但公司卻不積極處理並理賠。（圖／翻攝臉書社團杜芬舒斯博士的邪惡企業2.0）

▲一名女子因職災造成右腳截肢，但公司卻不積極處理並理賠。（圖／翻攝臉書社團杜芬舒斯博士的邪惡企業2.0）

圖文／CTWANT

台中一名年輕的女作業員，日前操作大型機台時，發生職災導致右腿遭輾最後截肢。但公司卻只包1萬元慰問金，並打算以10萬元和解。女作業員難過表示，她本來來這間公司是應徵文書助理，但最後卻變成包裝女工，公司還要她去操作不熟悉的機台，過去就曾在公司內發生意外，因此失去兩顆門牙，現在右腳又被載著1100公斤貨物的機器碾壓，導致右小腿以下截肢，業者仍未與她和解，網友群起公憤之餘出面教戰，只要依循一定方法，至少能獲賠885萬元。

這名受傷的女作業員友人，日前在臉書社團「爆料公社」PO文幫忙發聲，表示這名受傷的女作業員，在苗栗頭份某工廠擔任包裝工，負責包裝塑膠粉，日前正當她處理破損的塑膠袋時，因紅外線沒有感應到，導致她的右腳不慎捲入機台滾輪中，並被重達1100公斤的貨物輾壓，送醫後醫生評斷無法保住右腿，最終右小腿以下截肢。

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沒想到，公司在得知她截肢的消息後，只包1萬元紅包慰問，女作業員出院時，老闆娘還說風涼話表示：「截肢而已不嚴重啦，穿義肢就能走了」、「妳媽媽中風會走路已經很不錯囉」等話，毫無慰問與解決問題的誠意；而讓女作業員最忍無可忍的，是公司與她進行調解時，面對她這次右小腿被截肢的工傷，只願意賠償10萬元，女作業員決定不再忍耐，憤而提告過失傷害。

女作業員後來透過臉書粉專「杜芬舒斯博士的邪惡企業2.0」表示，意外發生時，她「伸手去摸才想到腳沒了」，並指公司為了省成本，當初沒安裝的防護裝置，在她的截肢事件發生後，就莫名出現，且她明明還未離職，卻被踢出公司群組。她絕望表示，為了打官司，已將所有積蓄都花在律師費上，她現在很擔心公司會以脫產來逃避責任，「我真的很絕望」。

文章曝光在網路上後，這間公司的惡劣態度，引起網友公憤。後來有專業網友在論壇《PTT》八卦板回文，表示職災理賠可分兩部分，假設被害人的勞保投保薪資為3萬元，第一部分為勞保理賠，因該女為右腳截肢屬6級傷殘，賠償計算公式為540日薪資，換算下來為54萬元，至於受傷期間的醫療費用，勞保也會有對應的賠償金額。

網友並指出，除了第一部分的勞保理賠，第二部分為因公失能補償，此部分又可再細分為二，一試原公司選擇續聘負傷員工，並不得以低於原薪資的聘僱標準，聘用該員工直到法定退休年齡；二為上法院提告失能求償，若同以3萬元薪資計算，經公式計算，公司方必須賠至少831萬元。因此2部分相加，這名受傷的女員工，至少可獲賠885萬元。

不過網友也提醒，若提告失能求償，法院會依照員工受傷的勞資責任比例，去判定賠償金額，因此恐會有不同的結果。文章曝光後，不少網友狂推文章，「希望女員工能拿到該有的賠償」、「高手，學習了」、「幫高調」、「長知識了」。

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