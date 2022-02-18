「大排長榮」新北版！貨櫃車闖三重窄巷卡死　勾斷電線堵塞2小時

▲長榮貨櫃車駛入三重窄巷，勾斷電線卡死，癱路中2小時。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者趙蔡州、游宗樺／新北報導

一輛長榮貨櫃車駕駛17日疑似不熟路況，駛入新北市三重道路狹窄的道路中，過程中貨櫃頂端勾到半空中的電纜，造成電纜脫落並在觸地時閃出火花，嚇得駕駛立刻停車並報警處理。

據悉，48歲孫姓男子17日晚間6時許駕駛長榮貨櫃車，在力行路卸貨之後準備由國道一號三重交流道南下，不料因為路況不熟，在導航的指引下，意外由力行路駛入後竹圍街。

由於現場道路狹窄，加上貨櫃車過高，導致車輛在移動的過程中，勾到懸在半空中的電纜，造成電纜脫落，觸地後閃出火花，嚇得孫男不敢再前進，連忙打電話報警求助。

▲長榮貨櫃車駛入三重窄巷，勾斷電線卡死。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方表示，事故造成附近約30戶停電，經台電人員斷電搶修後，晚間8時45分終於讓貨櫃車脫困，並恢復正常供電，經查孫男酒測值為零，現場損失將由台電評估後索賠，警方也將依不遵守交通標誌指示，開出900元到1800元罰鍰。

有網友在臉書「我是三蘆人」貼出災情，表示貨櫃車卡死在路中間，導致周圍的道路都塞住了，消防車和警車都趕到現場處理。其他網友紛紛留言「塞港的翻版，塞街」、「這麼天才，大車走小巷」、「卡超久的，我就是苦主」。

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