　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「大排長榮」新北版！貨櫃車闖三重窄巷卡死　勾斷電線堵塞2小時

▲▼「大排長榮」新北版！貨櫃車闖三重窄巷卡死　勾斷電線堵塞2小時。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲長榮貨櫃車駛入三重窄巷，勾斷電線卡死，癱路中2小時。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者趙蔡州、游宗樺／新北報導

一輛長榮貨櫃車駕駛17日疑似不熟路況，駛入新北市三重道路狹窄的道路中，過程中貨櫃頂端勾到半空中的電纜，造成電纜脫落並在觸地時閃出火花，嚇得駕駛立刻停車並報警處理。

據悉，48歲孫姓男子17日晚間6時許駕駛長榮貨櫃車，在力行路卸貨之後準備由國道一號三重交流道南下，不料因為路況不熟，在導航的指引下，意外由力行路駛入後竹圍街。

由於現場道路狹窄，加上貨櫃車過高，導致車輛在移動的過程中，勾到懸在半空中的電纜，造成電纜脫落，觸地後閃出火花，嚇得孫男不敢再前進，連忙打電話報警求助。

▲▼「大排長榮」新北版！貨櫃車闖三重窄巷卡死　勾斷電線堵塞2小時。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲長榮貨櫃車駛入三重窄巷，勾斷電線卡死。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方表示，事故造成附近約30戶停電，經台電人員斷電搶修後，晚間8時45分終於讓貨櫃車脫困，並恢復正常供電，經查孫男酒測值為零，現場損失將由台電評估後索賠，警方也將依不遵守交通標誌指示，開出900元到1800元罰鍰。

有網友在臉書「我是三蘆人」貼出災情，表示貨櫃車卡死在路中間，導致周圍的道路都塞住了，消防車和警車都趕到現場處理。其他網友紛紛留言「塞港的翻版，塞街」、「這麼天才，大車走小巷」、「卡超久的，我就是苦主」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
3縣市大雨特報！強烈冷氣團「3天橫掃全台」　最冷10°C↓時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「大排長榮」新北版！貨櫃車闖三重窄巷卡死　勾斷電線堵塞2小時

基隆前議員韓良圻涉詐889萬助理費　傍晚100萬交保

丹大林道騎士墜「20公尺深谷亡」！林管處要封路管制了

珍愛藻礁公投輸26萬票　環團提告撤銷「三接」海岸利用許可再吞敗

台南重機「視線死角」狂催油門…下橋撞車重摔　網傻：下班時段耶

辣妹潛水被拉開三角小褲褲　她嚇傻回頭一看「竟是教練」

打哈欠後撞國道護欄翻覆！曳引車駕駛昏迷1hr　命大清醒後脫困

桃園偵查佐40歲癌逝遺留妻與2幼子　同仁集資募款幫過難關

情侶騎車吵起來　23歲女負氣從後座一跳！墜橋下3公尺斷腿送醫

快訊／貪污嫌疑重大　台中市議員冉齡軒涉詐領助理費遭羈押

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

騎士被廟會陣頭擋路超火大　錄下違規畫面送警局檢舉！

謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！ 祈錦鈅崩潰：你們幹嘛牽扯外人

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

「大排長榮」新北版！貨櫃車闖三重窄巷卡死　勾斷電線堵塞2小時

基隆前議員韓良圻涉詐889萬助理費　傍晚100萬交保

丹大林道騎士墜「20公尺深谷亡」！林管處要封路管制了

珍愛藻礁公投輸26萬票　環團提告撤銷「三接」海岸利用許可再吞敗

台南重機「視線死角」狂催油門…下橋撞車重摔　網傻：下班時段耶

辣妹潛水被拉開三角小褲褲　她嚇傻回頭一看「竟是教練」

打哈欠後撞國道護欄翻覆！曳引車駕駛昏迷1hr　命大清醒後脫困

桃園偵查佐40歲癌逝遺留妻與2幼子　同仁集資募款幫過難關

情侶騎車吵起來　23歲女負氣從後座一跳！墜橋下3公尺斷腿送醫

快訊／貪污嫌疑重大　台中市議員冉齡軒涉詐領助理費遭羈押

「大排長榮」新北版！貨櫃車闖三重窄巷卡死　勾斷電線堵塞2小時

昔灰狼3新星齊入明星賽　拉文緬懷已故恩師：這一直都是他的計畫

白俄羅斯揚言：若面臨西方威脅「境內將部署核武」

天母球場使用放寬　味全龍今年單周可排4戰

侯、盧拒當提名委員！他轟國民黨「犯低級錯誤」：朱立倫領導死當

那個男人回來了　Uzi時隔895天重返職業賽場...62殺大激戰

美國Coachella音樂節隔2年重啟！　取消防疫措施「免口罩、疫苗證明」入場

字字走心！「別忘了，曾經你也是那個第一名」給你再向前的勇氣

蔡阿嘎三劑全打高端！　揭「2副作用」疑惑：這是正常的嗎？

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…害羞畫面曝光

美國女和姊妹爬山手機墜懸崖　衝超市買撈網成功救援笑歪！

社會熱門新聞

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

臥龍洞吊屍！網紅拍片沿路燒紙錢下場慘　臉書急道歉

丹大林道騎士墜谷亡！林管處要封路了

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

北政堂主「鴨鴨」是淡水渡船小開　昔日父喪排場驚人

即／丹大林道再傳意外！騎士人車墜谷亡

一周連2起…雲豹裝甲車再撞歐洲車

新北版大排長榮　貨櫃車窄巷卡死

單親媽拍頭打招呼　遭壯漢一把推倒

人夫劈5女　小三傳訊「把那根當香腸啃」

快訊／狠殺2子後墜樓！空軍上兵昏迷4天宣告不治

街友遺願想做好事　4百萬遺產買消防車

控醫騙打「牛奶針」　貴婦敗血症身亡

更多熱門

相關新聞

萬海股價站上半年線　法人看好陽明今年EPS超過60元

萬海股價站上半年線　法人看好陽明今年EPS超過60元

台股今(17)日隨國際股市反彈，貨櫃三雄再度扮演撐盤要角，萬海股價已站上半年線；另外，本土法人發佈最新報告，預估陽明今年每股稅後盈餘(EPS)將超過60元，並給出335元目標價，吸引市場關注。

貨櫃三雄撐盤　法人：航運類股獲利可期「拉回即買點」

貨櫃三雄撐盤　法人：航運類股獲利可期「拉回即買點」

貨櫃三雄元月營收同創新高　陽明、萬海均衝破300億大關

貨櫃三雄元月營收同創新高　陽明、萬海均衝破300億大關

長榮1月營收創高！亞系外資喊買　估股價上漲空間43％

長榮1月營收創高！亞系外資喊買　估股價上漲空間43％

航海王長榮元月營收568億創新高　法人看好運價續處高檔

航海王長榮元月營收568億創新高　法人看好運價續處高檔

關鍵字：

長榮

讀者迴響

熱門新聞

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

不知道滑水道維修 8歲童滑一半摔死

快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！

胰臟癌90%是「後天因素」！

年紀越大、桃花越多的3星座！

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

台灣最強女諧星？網一致點名她：全方位

謝和弦曖昧私訊祈錦鈅　館長：曖昧是上床的開始

前狼王與中華田園犬同住5年！

謝和弦認了「怪我自己色」！6句藏頭詩自招花心

男歌手捲「電話詐騙」恐坐牢3年　網瘋猜身分…名單超大咖

更多

最夯影音

更多
臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面