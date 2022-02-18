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南投、竹山振興活動抽獎！民眾「100元肉圓抽中百萬油電車」驚呆了

▲竹山鎮何先生（右）花100元買肉圓招待友人即抽中百萬油電車大獎。（圖／記者高堂堯攝）

▲竹山鎮何先生（右）花100元買肉圓招待友人即抽中百萬油電車大獎。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市、竹山鎮2公所去年配合政府發放五倍券，舉辦「歡樂購」振興活動，為2地店家帶來商機，並分別於12、13日抽出頭獎休旅車和百萬油電車的得主：中寮鄉陳小姐於南投市的五金百貨花471元購買清潔用品，就中了最大獎，竹山鎮何先生和劉小姐各花100多元和1000元買食品招待友人，也抱回了價值千萬倍的大禮。

南投市公所12日在中山公園內舉辦重頭戲抽獎活動，市長宋懷琳於現場致電陳小姐時，第一通還沒有接通；陳小姐表示，近期有很多詐騙及推銷電話，看到陌生電話並不想接，是先生建議接通看看，說不定有甚麼重要的事才趕緊接通，「沒想到那麼幸運居然中大獎！事後趕快看電視，才相信自己真的中獎了。」

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▲南投市振興歡樂購活動，頭獎休旅車獎落中寮鄉陳小姐（中）。（圖／南投市公所提供）

▲南投市振興歡樂購活動，頭獎休旅車獎落中寮鄉陳小姐（中）。（圖／南投市公所提供）

宋懷琳表示，上次由於南投市債尚未還清，最大獎只有GOGORO，這次頭獎升級到休旅車，吸引更多的民眾前來消費，17萬分之1的機會相當不容易，除恭喜得獎者，也希望他們多多來南投消費，振興經濟。

竹山鎮方面，住在延平的何先生日前因朋友來訪，中午請朋友到車站品嘗道地美食肉圓，花了100多塊，拿到一張抽獎券，當時不以為意，後來看到百萬名車大獎是開在寶島肉圓的訊息，他才拿出來兌獎，過然中了大獎。

▲竹山20歲劉小姐（右）手氣絕佳，坐擁人生首部百萬油電車。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山20歲劉小姐（右）手氣絕佳，坐擁人生首部百萬油電車。（圖／竹山鎮公所提供）

另一名劉小姐今年剛滿20歲，就抽中人生中第一台百萬轎車，她說當初是朋友來找她玩、花1000多元買甜點招待，拿到摸獎券也沒特別去注意開獎時間，後來在FB上看見第二階段的頭獎號碼開在雞蛋糖麵粉，趕緊去對號碼，沒想到其中一張就真的中了大獎，讓她很開心；劉小姐說去年她才考到駕照，「真的要好好練車囉！」

竹山鎮長陳東睦提醒民眾，所有獎項都已經抽完，「竹山歡樂購」中獎者應於2月25日下午5時前，憑抽獎券及身分證並至鎮公所辦理領獎手續，逾期視同放棄中獎資格，請幸運兒要注意時間，不要讓權利睡著了。

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