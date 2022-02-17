台南重機「視線死角」狂催油門…下橋撞車重摔　網傻：下班時段耶

▲該名重機騎士在視線死角下仍狂催油門，最後撞上前方的轎車。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南中華路永康橋16日發生一起車禍事故，一名重機騎士晚間5時在橋上加速前進，疑似不熟下班會塞車的路況，煞車不及撞上前方的自小客車，連人帶車倒地，所幸男騎士僅有腳受傷並無大礙，而車禍的過程都被一旁的民眾以行車記錄器錄下。

民眾將行車畫面PO到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」大讚該輛重機在等紅燈時不和機車爭道，但疑似不太了解永康橋下班時段的情況，因此加速後撞上前方的自小客車。

▲▼許多熱心民眾都停下車幫忙。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



影片顯示，該名重機騎士上橋後加速，疑似上橋角度的死角讓他無法看到前方情況，等注意到前車時煞車已來不及，連人帶車撞上前方的轎車。騎士當場倒地，右腳也被壓在機車下方，許多民眾也停下車幫忙移開機車並拿包包幫忙墊住騎士的頭部，而錄影的原PO也幫忙撿回重機騎士的手機，並將影片傳給被撞轎車的駕駛。

網友看完紛紛留言，「這個陸橋車流真的很大 , 敢這樣騎車真有勇氣。PS.每天在這塞車至少10分鐘...哭哭」、「謝謝提供影片的車主，您做了很大善的擧動」、「看不到的路況就是陷阱；年輕人終究是年輕人，太嫩了」、「視線有死角敢催也是滿有勇氣的」、「黃色衣服的女生真的是天使誒，還停下來照顧傷者」、「希望傷者頭部安全、四肢無大礙，因為你的機車貸款還要繼續繳、自己的車要修 以及對方的車損要賠」。

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